Самарчанка придумала себе дочь, чтобы получить материнский капитал

Если бы план удался, то в девушка получила бы 616 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Надежде из Самары было 22 года, когда она выдумала себе дочку. Девушка сидела в декрете, муж зарабатывал мало, почти все деньги уходили на платежи за ипотеку. Казалось, молодость проходит мимо, пока она прозябает в нищете. И тут на глаза ей попалось объявление в интернете, где предлагалось «помочь» с выдачей свидетельства о рождении ребенка, даже если ребенка в наличии нет.

Схема сложилась сама собой. Надежда списалась с продавцом, и они договорились: документ – сейчас, оплата – после получения материнского капитала.

Бумага выглядела очень правдоподобно, в ней значилось, что лапочку-дочку Надежда родила в Москве. Печати, подписи, гербы - ничто не вызывало сомнений. Псевдосвидетельство девушка принесла в МФЦ, написала необходимые заявления и замерла в ожидании. Казалось, что еще чуть-чуть, и все финансовые проблемы семьи будут решены.

Но план провалился: специалисты заподозрили подвох, передали материалы в Управление ФСБ России по Самарской области. Опера быстро выяснили: у Надежды есть только один ребенок – сынишка, которого она родила в 2017 году, никакой дочки нет. В больнице, в ЗАГСах и даже дома у молодой матери никто о втором ребенке не слышал.

- Я ничего про это не знал. Думаю, все дело в проблемах с деньгами, - объяснялся позже со следователями муж девушки. – Понимаете, я получаю 25 тысяч, она – в декрете, у нас маленький ребенок и ипотека на 10 лет.

Если бы план удался, то в качестве материнского капитала Надежда получила бы 616,6 тысяч рублей. Но вместо этого она попала под уголовное дело и в этом году была признана виновной в покушении на мошенничество при получении выплат. Вину Надежда в суде полностью признала, заверила всех, что поняла свою ошибку и глубоко раскаивается.

Суд не стал ее строгого наказывать и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.