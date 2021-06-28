Тарифы на газ в Самаре в 2021 году c 1 июля 2021 года: как вырастут цифры в платежках за ЖКХ

С 1 июля в Самаре подорожают почти все услуги ЖКХ, но в среднем - не больше, чем на 3,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале июня “Комсомолка” уже писала о том, как изменятся цены на услуги ЖКХ в Самаре с 1 июля 2021 года. Однако на тот момент неизвестно было, что произойдет с тарифами на газ. На днях эта информация появилась. Для потребителей в квартирах только с газовой плитой цена голубого топлива возрастет на 26 коп. за кубометр, до 7,99 руб. При наличии еще и газовой колонки - поднимется с 6 руб. 41 коп. до 6 руб. 63 коп. Природный газ за топление (например, в частных домах) будет обходиться с 1 июля 2021 года в 5,72 руб. за кв. м.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2021 тариф на тепловую энергию у основного поставщика “Самарский” ПАО “Т Плюс” вырастет с 1783,34 до 1852,90 руб. До 36,48 руб. за кубометр., и до 41,76 подорожают компоненты на холодную воду для ГВС в закрытой системе и компонент на теплоноситель соответственно. У “Самарских коммунальных систем” кубометр питьевой воды будет стоить 36,48 руб., а канализационные стоки - 20,08.

В домах с газовыми плитами за электричество придется платить 4,46 руб. за кВтч для помещений с однотарифным счетчиком; 5,08 и 2,5 руб. за кВтч - с двухтарифным счетчиком. В домах с электрическими плитами - 3,12 руб. с однотарифным счетчиком; 3,54 и 1,75 руб. за кВтч - с двухтарифным. Тарифы на вывоз ТКО пока не изменятся.

Рост цен на услуги ЖКХ в 2021 году был ограничен предельными индексами и не превысил в среднем 3,6 процента. Также напомним, что семьи, тратящие на коммунальные платежи больше 22 процентов совокупного дохода, могут рассчитывать на льготные условия оплаты.

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Некоторые услуги ЖКХ подорожают в Самаре с 1 июля 2021 года: вырастут тарифы на электричество, воду, тепло и, возможно, газ

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