Мусорные войны: жители соседнего дома обвинили самарское ТСЖ в том, что они выбрасывают мусор в их двор

Жители носят отходы на контейнерную площадку соседнего дома.

А воз и ныне там (у соседей)?

В социальных сетях продолжаются споры по ситуации с контейнерной площадкой для разделенных отходов, которую за деньги ТСЖ организовал председатель одного из самарских многоквартирных домов, Олег Сергеев. В построенном пункте размещены накопители для сбора пластика (ПЭТ-бутылок), макулатуры, батареек, стекла, ветоши. Идею и ее реализацию поддержало все экологическое сообщество. Но инициатива обернулась судебным разбирательством, в ходе которого появились новые интересные детали. Жительница соседнего дома по ул.Георгия Димитрова, 83, выразила желание лично поучаствовать в судебном споре между ТСЖ и региональным оператором, написав про это в Твиттер.

Женщина рассказала, что в реальности ситуация обстоит несколько иначе, и большинство жителей ТСЖ Московское шоссе, 298 продолжают выбрасывать смешанные и крупногабаритные отходы в больших количествах. Вот только, по словам соседей, они носят отходы на контейнерную площадку соседнего дома.

На фото слева – общедоступные контейнеры дома по Г.Димитрова, 83, а за ними закрытая территория ТСЖ с пунктом РСО

Организовав площадку для раздельного сбора, председатель ТСЖ перестал оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО, мотивируя это тем, что жители практически полностью сортируют свои отходы. И потребовал от регионального оператора ЭкоСтройРесурс заключения договора на условиях ТСЖ, а именно с расчетом по заявленному товариществом “фактическому накоплению”.

По словам актива жильцов соседнего дома, маленький двухподъездный дом стал помойкой пятиподъездного ТСЖ.

Закон един для всех

Однако расчет Сергеева на существенную экономию средств не оправдался. В "Экостройресурс" уточнили, что действующий закон не позволяет заключать договор на вывоз мусора по факту, только по нормативу. И это не прихоть регоператора, а исполнение требований регионального и федерального законодательства.

Возможность оплаты по факту для любого конкретного ТСЖ нереализуема без ответных санкций со стороны антимонопольной службы. Ведь это поставит в неравные условия других жителей многоквартирных домов. А для того чтобы организовать РСО по городским округам или районам, и внедрить расчет за услугу по фактическому накоплению, необходимо решение многих вопросов: законодательное закрепление понятия “ВМР (вторичные материальные ресурсы)”, определение методики расчета, вопрос СанПиН и другие.

«Экологично» – не всегда «экономично»

Например, в Нижнем Новгороде, несмотря на появление раздельных контейнеров, жители стали платить больше, потому что российские нормы СанПИН требуют ежедневного вывоза мусора, как смешанного, так и разделенного. В этом случае транспортные расходы не снижаются. Правительство Российской Федерации занимается данным вопросом не первый год. По введению раздельного накопления и сбора ТКО, без которого невозможна оплата по факту, реализуются мероприятия по федеральной дорожной карте от 01.06.2020 №4586п-П11. По всем направлениям до 2022 года назначены ответственные исполнители.

- Задачи изменения федерального законодательства и создания стимулов к осуществлению РСО распределены между Минприроды, Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом, Минстроем, ППК РЭО и ФАС России, – комментирует ситуацию директор самарского регионального оператора “ЭкоСтройРесурс” Михаил Захаров. - Наверное не совсем правильно требовать от отдельно взятого регоператора решения задачи, над которой работает половина госаппарата. ТСЖ реализовало прекрасную идею и инициативу по РСО. Это хороший опыт, и в перспективе – экономия средств, ведь председатель может отвезти в приемку тот объем макулатуры, стекла и пластика, что отсортировали вовлеченные в процесс жители. И получить за это средства, которые компенсируют часть их затрат по оплате коммунальной услуги.

Следующее заседание суда по иску регионального оператора к ТСЖ по факту неоплаты коммунальной услуги состоится 1 июля.

- Сортировать отходы – важно и нужно, - считает Михаил Захаров. - И с точки зрения воздействия на природу, и с точки зрения здравого смысла. Многие самарские полигоны закрыты или закрываются на рекультивацию и единственный вариант для нас – сортировка и переработка. Именно поэтому ЭкоСтройРесурс уделяет максимум внимания экологическому просвещению и вовлечению людей в процесс раздельного сбора отходов. ЭкоМобиль, 505 сеток для пластика, накопители для батареек и пластиковых крышек, которые устанавливаются и обслуживаются за счет компании, а не тарифа. Форумы, научные конференции, детские экопраздники. Только в школьных и вузовских проектах регоператора приняли участие уже более 50 тысяч человек.

В прошлом году регоператором уже была разработана и направлена исполнительной власти дорожная карта по внедрению РСО в Самарской области. Компетентные органы должны принять дифференцированные тарифы и провести замеры по дуальной системе накопления отходов. Но без определения правил игры от федеральных структур, решение многих вопросов остается невозможным.

Напомним, в Самарской области функционирует уже 8 мусоросортировочных комплексов и 5 из них введены только за последние 2 года. Количество отходов, направляемых на обработку, увеличено с 8% до 39%.

Партнерский материал.