Осиные гнезда и «летний фреон»: монтажник кондиционеров раскрыл секреты коллег-обманщиков

Летом наплыв клиентов, но людей-то больше не становится Фото: Евгения ГУСЕВА

В России стоит аномальная жара: по температуре за окном Москва легко кладет на лопатки Сочи, а аборигены на берегах Волги щеголяют таким загаром, что жители Зимбабве приняли бы их за своих. На улице плавится асфальт, и даже яростные удаленщики полюбили прохладные офисы, где без устали трудятся кондиционеры. Жару очень любит Вячеслав, который охлаждающие воздух системы как раз и монтирует. Читателям «Комсомолки» он рассказал правду про свою непростую профессию и дал очень полезные советы для тех, кто хочет завести чудо-техники у себя дома, а переплачивать не хочет.

Быстрее только плохо

Установкой кондиционеров я занимаюсь 12 лет. Сначала «шарашили» вдвоем с товарищем, потом поняли, что рук не хватает, взяли в команду еще трех человек. Сейчас у нас есть договор с несколькими производителями кондиционеров, их мы и ставим тем, кто к нам обращается. Кстати, жаркое лето для нас – отнюдь не время золотого дождя. Это ад и испытание на прочность нервной системы. А еще ловушка для обычных граждан, которые тратят больше денег, а потом любуются на подтекающий блок или кривую шторку. Выигрывают в жару крупные магазины, которые просто выгребают со склада все вентиляторы, сплит-системы, кондиционеры, напольные, настольные и иже с ними. У них все зависит от проходимости касс. У нас – от времени на одну установку.

Впятером мы физически не можем выполнить больше заказов, чем обычно. От некоторых просто отказываемся. Итог такой: в жаркое время клиентов больше, чем нормальных монтажников. Поэтому в «сезон» на рынок выползают вчерашние маляры и шпаклевщики, сантехники и электрики. Все они тоже хотят ставить вам кондиционеры, вы соглашаетесь, потому что выбора нет. И получаете мягко говоря совсем не тот результат. К тому же летом все хотят быстрее, выбирают ту фирму, которая согласится приехать раньше. А кто это будет? Ага, тот у кого больше заказов нет.

"Левые" монтажники могут навредить устройству Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Часто нам звонят и говорят, что неделю как поставили кондиционер в другой фирме, а он уже не работает. Так получается, потому что, сэкономив на качестве сборки, клиент потом не может найти мастера, который сможет устранить проблему. Люди за скорость платят в два, а то и три раза дороже, а в итоге мы приезжаем и переделываем – за дополнительную плату, конечно. Я думаю лучше потерпеть и сделать хорошо.

Конечно, чтобы не сталкиваться с такими трудностями, лучше задуматься о своем комфорте еще зимой, нам это тоже удобнее, ведь тогда не будет зимних простоев. Кроме того, это выйдет немного дешевле для клиента. Например, зимой кондиционер и установка у нас будет стоить до 20 тысяч рублей, а летом уже от 30 тысяч рублей. Почувствуй разницу!

«Поставь кондишн в тачку»

Итак, вы решили ставить кондиционер. Пожалуйста, разговаривайте с нами, когда звоните. Мы хотим знать, на солнечной ли стороне находится комната, где будет кондиционер, какой ее метраж. Иногда люди просят невозможного: нельзя одним кондиционером охладить трехкомнатную квартиру. Один кондиционер — одна комната.

Вообще нам часто звонят с невероятными просьбами. Один раз нам позвонил парень и попросил поставить кондиционер в «Приору». Не, ну, а что? Место на заднем сидении есть, а сам блок можно в багажник. Но, это, конечно глупость. Хотя однажды мы ставили кондиционер в КАМАЗ, который переоборудовали под временное жилье для нефтяников.

Ну а самое главное, что стоит помнить: кондиционер не будет работать вечно. Его нужно обслуживать не реже, чем раз в год, до начала летнего сезона, а то ремонтников не дождетесь.

Также не стоит забывать и о чистке кондиционера. Самим можно почистить основную часть кондиционера - радиатор, который чаще всего забивается пылью или тополиным пухом, это приводит к неисправностям. Также самим можно промыть внутренние фильтры. Однако, если внутри, помимо фильтров также необходимо провести чистку, то разбор внутреннего блока лучше доверить профессионалам – они заодно проведут антибактериальную обработку.

Презервативы в вентиляторе и осиные гнезда

Также готовьтесь к непредвиденным ситуациям, когда кондиционер начинает работать не так, как вам бы хотелось. Причины здесь могут быть разные, от неправильной установки, до факторов, независящих от человека. Часто бывает так, что причиной неисправности системы могут быть насекомые или даже животные. В кондиционерах порой можно найти массу того, чего там быть не должно – дренажные трубки, которые выводятся на улицу, забиваются молью или мухами, в наружных блоках поселяются осы или птицы, которые строят гнезда прямо внутри радиатора, а также в самих блоках кондиционера можно обнаружить мышей, которые перегрыжают провода и выводят систему из строя. Грызунов мы часто встречаем в домах старого фонда, а вот птицы – проблема новостроек высоких этажностей. А однажды мы нашли во внешнем блоке кондиционера, который практически перестал крутиться… пару десятков использованных презервативов. Их не думая ни о чем выкидывали студенты с верхнего этажа

Обслуживание кондиционеров должно вестись постоянно Фото: Евгения ГУСЕВА

Но самая частая неисправность - человеческая забывчивость. Нам очень много поступает звонков от людей, которые буквально кричат в трубку, что все пропало, кондиционер не работает, мы умрем от жары. Решается это обычно очень просто – заменой батареек в пульте. Клиенты потом сами над собой смеются.

Недобросовестные монтажники кондиционеров часто пользуются наивностью и забывчивостью людей. Например, мастера могут намеренно не говорить конечную стоимость монтажа кондиционера. Конечно, по телефону, не видя объект, сложно точно назвать цену, но важно, чтобы уже перед началом работы монтажник озвучил конечную цену своей работы. Случается так, что мастер назвал примерную сумму, начал работать, а в процессе выясняются какие-то дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно. В итоге «примерная» сумма работ увеличивается раза в два-три. Такая же схема работает со скидками и акциями. Например, бесплатный монтаж кондиционера со всеми дополнительными работами выходит в разы дороже, чем установка без акции.

Как правильно ставить кондиционер:

- Определить место в квартире, вместе с менеджером обговорить сумму и выбрать подходящий вариант, подготовить пространство для работы мастера.

- Перед установкой обговорить точную сумму сразу, не поддаваться на уловки мошенников;

- Проверить работу кондиционера в присутствии мастера, задать вопросы по обслуживанию, получить консультацию;

- Не забывать о профилактических работах, проводить техосмотр раз в год перед началом сезона;

- Периодически проводить чистку наружных частей кондиционера, промывать фильтры. Полную очистку с разбором блока лучше доверить профессионалу.

Как обманывают клиента монтажники

Меняем фреон с зимнего на летний

Это неправда. Ничего менять не нужно, это просто «развод» на 2000-3000 рублей два раза в год

Наружный блок не работает – снимаем кондиционер

Чаще всего проблема в пусковом конденсаторе. Его поменяют за 1500 рублей. Но некоторые мастера говорят, что нужно менять сплит-систему. Не соглашайтесь сразу, проверьте диагноз еще в паре фирм.

Подключат только один провод

Еще мастера рассказывают: мол, сплит-система рассчитана только на холод, чтобы она давала тепло ее надо переключать. За каждое переключение будут брать 1500 рублей. Вот только все можно подключить сразу! Чтобы не ошибиться, смотрите документы кондиционера.

Дренаж или фреон?

Течь в сплит-системе может быть связана с забитой дренажной трубкой или недостатком фреона. За второй вариант возьмут больше. При этом можно сначала проверить самому, не забита ли трубка, просто втянув воздух из нее, например, пылесосом.

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