Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Самарскую Губернскую Думу

Региональный съезд партии «Новые люди»в Самарской области

Вчера на собрании регионального отделения партии утвердили список кандидатов, которые примут участие в выборах в Самарскую Губернскую Думу. Ими стали активисты, знакомые жителям области благодаря своим социальным проектам.

Выборы в региональный парламент запланированы на 19 сентября. По итогам половина мест будет распределена по спискам, пропорционально проценту голосов, набранному партией. А вторую половину займут победители в одномандатных округах.

«Новые люди» выдвинули в Губернскую Думу 33 человека, которые представляют практически все города и районы области.

Процедура выдвижения кандидатов в Губернскую Думу

Многие кандидаты хорошо знакомы жителям губернии. Самарский общественник Максим Гнатюк два года возглавлял региональный молодежный парламент и возродил в области движение студенческих отрядов.

Сергей Лушин более 10 лет занимается проблемой загрязнения воздуха в Центральном районе Тольятти. Он планирует добиться открытия там отделения Росприроднадзора и ужесточить контроль за предприятиями, осуществляющими вредные выбросы.

Голосование на региональном съезде партии «Новые люди»

Предприниматель Алексей Неудахин собрал группу активистов, которая за несколько месяцев расчистила и благоустроила парк «Молодежный», до которого у городской администрации много лет «не доходили руки».

Все они признаются: в политику идут, чтобы построить новую страну, в которой комфортно будет жить следующим поколениям. «Действующая власть закостенела. Единственное, что мы имеем последние 20 лет — стабильность. Люди хотят перемен. И кому, как ни нам молодым, активным, добиваться позитивных изменений», - говорит председатель самарского регионального отделения партии «Новые люди» Роман Маркаров.