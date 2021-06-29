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Общество29 июня 2021 8:15

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Самарскую Губернскую Думу

В депутаты пойдут известные самарские общественники
Источник:kp.ru
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Региональный съезд партии «Новые люди»в Самарской области

Региональный съезд партии «Новые люди»в Самарской области

Вчера на собрании регионального отделения партии утвердили список кандидатов, которые примут участие в выборах в Самарскую Губернскую Думу. Ими стали активисты, знакомые жителям области благодаря своим социальным проектам.

Выборы в региональный парламент запланированы на 19 сентября. По итогам половина мест будет распределена по спискам, пропорционально проценту голосов, набранному партией. А вторую половину займут победители в одномандатных округах.

«Новые люди» выдвинули в Губернскую Думу 33 человека, которые представляют практически все города и районы области.

Процедура выдвижения кандидатов в Губернскую Думу

Процедура выдвижения кандидатов в Губернскую Думу

Многие кандидаты хорошо знакомы жителям губернии. Самарский общественник Максим Гнатюк два года возглавлял региональный молодежный парламент и возродил в области движение студенческих отрядов.

Сергей Лушин более 10 лет занимается проблемой загрязнения воздуха в Центральном районе Тольятти. Он планирует добиться открытия там отделения Росприроднадзора и ужесточить контроль за предприятиями, осуществляющими вредные выбросы.

Голосование на региональном съезде партии «Новые люди»

Голосование на региональном съезде партии «Новые люди»

Предприниматель Алексей Неудахин собрал группу активистов, которая за несколько месяцев расчистила и благоустроила парк «Молодежный», до которого у городской администрации много лет «не доходили руки».

Все они признаются: в политику идут, чтобы построить новую страну, в которой комфортно будет жить следующим поколениям. «Действующая власть закостенела. Единственное, что мы имеем последние 20 лет — стабильность. Люди хотят перемен. И кому, как ни нам молодым, активным, добиваться позитивных изменений», - говорит председатель самарского регионального отделения партии «Новые люди» Роман Маркаров.

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