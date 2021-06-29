Самарцам объяснили, к каким проблемам приведет самовольная замена счетчика электроэнергии

До приезда специалиста энергокомпании категорически запрещается срывать пломбу с прибора учета, вмешиваться в его работу или демонтировать его.

В ходе регулярной работы по поверке приборов учета электрической энергии в 2020-21 гг. году сотрудники АО «Самарская сетевая компания» выявили несколько десятков случаев, когда собственники помещений самовольно заменили счетчики, не уведомив об этом ни сетевую организацию, ни энергосбытовую компанию. Зачастую они объясняют свои действия тем, что прибор учета начал отображать, как они посчитали, неверные показания или отключился из-за повреждения. Однако в соответствие с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, такие действия являются противоправными и приравниваются к безучетному потреблению электроэнергии.

По факту нарушения составляется акт, в котором объем электроэнергии считают уже не по прибору учета, а по максимальной мощности, указанной в договоре энергоснабжения. В результате сумма, которую обязаны бывают оплатить «инициативные самодеятельные домашние электрики» получается весьма значительной. Так, в 2020 году общий объем безучетной электроэнергии, образовавшийся в результате самовольной замены приборов учета и выявленный специалистами дирекции по реализации электроэнергии АО «ССК», составил более 4 млн кВт*ч.

ССК обращает внимание потребителей: в любых ситуациях, когда появляется сомнение в исправности прибора учета или корректности его показаний, а также в случае возникновения любых аварийных ситуаций, необходимо незамедлительно обратиться к своему гарантирующему поставщику электроэнергии или в сетевую организацию. До приезда специалиста энергокомпании категорически запрещается срывать пломбу с прибора учета, вмешиваться в его работу или демонтировать его.

Сегодня сообщить о некорректной работе прибора учета электроэнергии можно, не выходя из дома, - через Интернет-приемную на официальном сайте АО «ССК». Это не только быстрый, но и безопасный способ коммуникации в условиях пандемии коронавируса.