Командирам сухопутных войск РФ под Оренбургом показали новые формы ведения боевых действий

Руководящему составу РА показали масштабные учения. Фото: ЦВО

Под Оренбургом прошел сбор командиров соединений Сухопутных войск РФ. Руководителям показали новые формы и способы ведения боевых действий. Впервые такой сбор проводился на Тоцком полигоне, всего в мероприятии участвовали более 300 командиров соединений Сухопутных войск и руководители органов боевой подготовки Вооруженных Сил России. Присутствовали в Оренбургской области и делегаты военных сил Белоруссии, Казахстана и Армении. А завершился сбор масштабными учениями, где мощь боевых машин и выучку подразделений можно было наблюдать в реальных условиях.

В первую очередь учения были посвящены артиллерийской подготовке. Специально к сборам в Оренбург доставили новейшие образцы вооружения. Имитация боевых действий проводилась последовательно. Сначала расчеты систем залпового огня «Град» произвели массированный удар по условному противнику, который находился на расстоянии 18 километров. Затем в бой вступила батарея самоходных гаубиц, которые вели огонь по целям прямой наводкой.

Вертолеты обеспечивали поддержку с воздуха. Фото: Минобороны РФ

Когда силы условного противника удалось разбить на группы, против них выдвинулись танки Т-72Б3, их действия координировали беспилотники. Экипажи в режиме реального времени получали все данные о действиях противника и могли выстраивать тактику. Высадку и прикрытие спецназа обеспечивали 25 вертолетов.

Как объяснили в ЦВО, целью сбора была выработка единых подходов по внедрению передового опыта в подготовку войск. Наработками РФ поделилась и с дружественными странами.