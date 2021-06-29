"Это вам не компьютерные игры": военные прокатили на танке "особенных" близнецов из Самары

Военные пригласили ребят на полигон Фото: Министерство обороны РФ

Близнецам Михаилу и Алексею 15 лет. С самого детства у мальчишек с особенностями развития была мечта. Как только они видели по телевизору танки, их глаза загорались. Компьютерные игры, где можно было хоть виртуально, но стать танкистом, манили. Фотографии, картинки заполняли дом. Визит на Парад, когда по центру города проезжали настоящие боевые машины, превращался в прогулку мечты. Но в душе ребята мечтали не просто посмотреть на внушающую уважение машину, а потрогать ее, забраться внутрь. Но разве исполняются такие желания?

Парни ехали на настоящем танке Фото: Министерство обороны РФ

Оказалось, что исполняются. Папа близнецов Алексей Богомолов решил рассказать о своих сыновьях командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Александру Лапину. Кто, как не он, мог понять мечты мальчишек: Александр и сам выпускник танкового училища, он руководил отдельным танковым батальоном 58-й армии на Северном Кавказе. Когда военный услышал про мечту самарских ребят, он сразу проникся к ним уважением. "Настоящие бойцы растут". Танкисты решили: надо подарить сказку парням. И Алексей с Мишей получили приглашение на Тоцкий полигон. Именно здесь ведутся занятия по боевой подготовке, а недавно проходили масштабные военные учения.

Мальчишкам очень понравилась военная техника Фото: Министерство обороны РФ

Отца с сыновьями провели по площадке, показали тактические ракетные комплексы "Искандер-М", "Ураганы", мотовездеходы, БМП. Когда гости поднялись на смотровую вышку, мимо пролетели несколько вертолетов Ми-8, ударные МИ-24. Ребята с удовольствием разглядывали всю технику, но их мечты витали далеко. И вот со смотровой вышки Алексей замечает, как вдалеке движется вереница машин. Да, это настоящие танки! Вертолеты были позабыты.

- Ну как вам? Это не в компьютерные игры играть, это настоящам машина, - с улыбкой говорил близнецам папа, пока их везли к танкодрому. И вот - тот самый момент долгожданной встречи. Мальчишки дотрагиваются до брони, проводят по ней рукой - кажется, мечта сбылась. Но впереди что-то еще более интересное.

- Посадим их внутрь? Давайте сфотографируем на месте механика-водителя? - спрашивают сопровождающие у экипажа. Командир танка тут же уступает ребятам место. Небольшой инструктаж, рассказ о требованиях безопасности и мальчишки усаживаются на места командира и наводчика танка. Проверка радиосвязи и... танк трогается с места. Такого восторга суровый экипаж танка, пожалуй, не видел еще никогда.

И вот - долгожданная встреча с танками Фото: Министерство обороны РФ

- Мероприятие прошло со строгим соблюдением требований безопасности и эпидемических мер. Вся техника прошла полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты, - рассказали в прессс-службе ЦВО.

А отец ребят просто поблагодарил военных за то, что они так быстро откликнулись на просбу и подарили сказку мальчишкам, которые точно будут вспоминать об этой поездке всю жизнь.