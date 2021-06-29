«Будем инвестировать в морковь»: в Самаре резко выросли цены на сезонные овощи

Самарцы заметили, что цены на овощи и фрукты резко возросли Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жители Самары были шокированы резким увеличением стоимости на некоторые категории продуктов. Самарцы даже подняли этот вопрос на предварительной горячей линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня. В частности, общественный резонанс вызвала цена на морковь и свёклу. Теперь обычный борщ можно сопоставить с ресторанным супом «Буйабес-Империал», в состав которого входит около 40 наименований элитных продуктов.

Журналист «Комсомолки» решил лично проверить, сколько же сейчас стоят овощи на рынках и в супермаркетах Самары. Как выяснилось, претензии покупателей не безосновательны – цены действительно поднялись в разы, даже несмотря на то, что сейчас разгар сезона свежих овощей и фруктов.

Пройдя вдоль рядов одного из эконом-супермаркетов, невольно думаешь, что находишься где-то в элитной «Азбуке вкуса». Баклажаны по 170 рублей за килограмм, и это по акции, картофель за 73 рубля, а чеснок почти 300. Давайте посмотрим на морковь, которую так яро обсуждают во всех самарских пабликах. Вот, акция, по 90 рублей за килограмм, но зато мытая! Эх, куда же делись те времена, когда морковь стоила 18-20 рублей.

С такими ценами на овощи борщ теперь можно подавать в элитных ресторанах Фото: Наталья АРТЯКОВА

Многие самарцы уверены, что на рынках и в овощных киосках овощи всегда свежее и дешевле, чем импортные продукты в супермаркетах. Давайте посмотрим! В овощном киоске картофель можно купить за 40 рублей, уже дешевле. Но вот морковь по 130 рублей за килограмм это нереально. Свекла в ларьке продается по 110 рублей, но выглядит она, действительно, лучше, чем в «Пятерочках» и «Магнитах».

В овощных киосках цены в разы выше, однако качество лучше Фото: Наталья АРТЯКОВА

Что касается рынков, в том числе оптовых, то здесь ситуация с морковью держится в средней ценовой категории межу магазином и киоском – по 90-100 рублей за килограмм. Но в супермаркете она красивая, мытая, ровная, а на рынке вся в земле и страшненькая. Однако этот факт говорит о том, что овощи были выращены в экологически чистых условиях, без красителей и химикатов.

На овощебазах цены на морковь держаться в пределах 90-100 рублей за килограмм Фото: Наталья АРТЯКОВА

Получается, что средняя цена на морковь в Самаре – около 90-100 рублей за килограмм. По данным на 29 июня 2021 года курс евро к рублю – 86,5 рублей. Невольно складывается ощущение, что пора бы уже инвесторам задуматься о вложениях не в валюту, а в самарскую морковь. Конечно, это шутка, однако с каждым походом в магазин, кошелек пустеет все быстрее и быстрее.

Чем дешевле цена, тем ниже качество Фото: Наталья АРТЯКОВА

Журналист «КП-Самара» поговорил с продавцами и спросил их мнение, почему происходит такое фантастическое увеличение стоимости овощей. Один из продавцов в овощном киоске предположил, что этим летом в России был неурожай моркови, что повлияло на ее стоимость в конечном итоге. Дачник, который стоял рядом в очереди, подтвердил, что у некоторых самарских садоводов в этом году морковь не взошла и вовсе.

Другой продавец, который имеет точку на рынке, грешит на поднятие стоимости топлива и налогов. По его мнению, именно эти факторы повлияли на стоимость доставки овощей, а, в конечном счете, на их стоимость.

В Самарастате опубликовали итоги еженедельного мониторинга цен на различные товары и услуги в регионе. Так в период с 18 по 24 мая 2021 года сильнее всего в цене подскочили овощи, в частности, белокочанная капуста, которая выросла в цене почти на 12%, картофель на 7%, а лук и морковь подорожали на 4% и 3% соответственно.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в Министерство промышленности и торговли Самарской области с просьбой объяснить, с чем связано повышение цен на сезонные овощи в регионе. Ответ правительства будет опубликован чуть позже.

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