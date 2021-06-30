Как пройдет фестиваль “Тремоло” 2021 в Тольятти: полная программа бывшей “Классики над Волгой”

Маэстро Фабио Мастранджело в этом году будет знакомить публику с танго. Источник фото: пресс-служба фестиваля "Тремоло".

30 июня начинается фестиваль “Тремоло” 2021 в Тольятти, чья миссия заключается в популяризации классической музыки. Его художественный руководитель, а также худрук театра “Мюзик-Холл” в Петербурге, - Мастранджело Фабио, что делает тольяттинский фестиваль по умолчанию международным. В 2021 году “Тремоло” расширяет представления зрителей о том, что такое высокое искусство. Теперь в его программе не только звучат доступные шедевры академической музыки, но также джаз и танго. А еще гости смогут посетить выставку скульптур от тольяттинского Музея актуального реализма, переосмыслить классику кинематографа и стать свидетелями секретного перфоманса.

Все концерты пройдут на летней террасе ресторана “Амбар”, что находится на тольяттинской Территории отдыха “Новая волна”. Кстати, для самарцев есть экзотический способ посетить “Тремоло” - на специальном ретро-поезде “Жигулевский экспресс”. Он отправится из Самары 2 июля, его пассажиров ждет отдельная программа, кульминацией которой станет посещение финального концерта.

Билеты на фестиваль легко приобрести через официальный сайт “Тремоло”.

В первый вечер, 30 июня, зрители смогут увидеть фильмы Чарли Чаплина “На плечо” и “Солнечная сторона”. И звуковую дорожку для этих немых картин будет создавать весьма незаурядный тапер - виртуоз классического и джазового фортепиано Станислав Чигодаев. Концерт продолжительностью в 1 час 15 минут начнется в 21.30. Но следует учесть, что этот показ будет камерным, а значит билетов на него немного.

1 июля на фестивале “Тремоло” - джазовый вечер “Гангстерские байки”. За создание атмосферы Америки 1930-х будет отвечать эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Big band BGF, под управлением Олега Касимова, народного артиста Республики Башкортостан. Концерт начнется в 20.00 и будет продолжаться два часа, с антрактом.

Наконец, вечер 2 июля будет называться “История танго”, и знакомить зрителя с чувственной музыкой будет оркестр Volga Philharmonic под управлением самого Фабио Мастранджело, а солировать будут скрипачки Сандра Шиндер и Екатерина Сапогова. Причем в этот вечер организаторы обещают сюрприз, который поможет зрителям более полно проникнуться духом танго и сформировать более целостной восприятие этого вида искусства. Концерт в двух отделениях продлится два часа с антрактом, и начнется в 20.00.

Выставку работ четырех современных авторов “Люди и маски. Современная скульптура” смогут увидеть все гости концертов на летней террасе ресторана “Амбар”.