Крылья Советов – Раднички Крагуевац 30 июня 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Игра начнется в 20:30 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» начали второй этап сербского сбора. В рамках него подопечные Игоря Осинькина проведут два контрольных поединка. Первый – сегодня, 30 июня, против клуба «Раднички» из города Крагуевац. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по самарскому времени.

«Крылья» в рамках первой части сбора провели три контрольных матча, которые закончились двумя победами и одним поражением. Сначала самарцы разгромили «Спартак» из Суботицы 5:0, затем обыграли «Пролетер» из Нови-Сада 3:1, а после проиграли черногорской «Будучности» 2:3.

«Крылья» продолжают работу по сохранению команды. Недавно самарцы продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным, а вчера сообщили, что удалось договориться о продлении соглашения с лучшим бомбардиром ФНЛ Иваном Сергеевым. Новый контракт рассчитан на три года.

Кроме того, волжане еще и точечно усиляются. Официально пока «Крылья» подписали только Данилу Липового из «Динамо», но сейчас на просмотре 16-летний вундеркинд Сергей Пиняев, который забил три гола в трех матчах, и 24-летний белорусский нападающий Дмитрий Антилевский.

Присоединился к команде Мехди Зеффан, который был в расположении сборной. Другой сборник «Крыльев» Сафаа Хади пока задерживается из-за ситуации с коронавирусом в мире.

За «Крылья» на этом сборе точно не сыграют Андрей Капетанович, который был в команде на просмотре, и Владислав Тюрин. Первый не подошел тренерскому штабу и покинул «Крылья», второй вернулся в Самару и скоро отправится в аренду в другой клуб.

Не сыграет с «Радничками» и Иван Сергеев. Он пока тренируется по индивидуальной программе. Зато в общую группу вернулись Антон Зиньковский и Дмитрий Цыпченко. Есть вероятность, что они выйдут на поле в этом матче.

«Раднички» из Крагуеваца, как и «Крылья Советов», в этом сезоне выиграли первый дивизион своего национального чемпионата и в следующем сыграют в высшей лиге. В последний раз в Суперлиге «красные бесы» играли в 2015 году, а после болтались в Первой лиге и даже вылетали в третий по силе дивизион.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Раднички Крагуевац 30 июня 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru с 20:30 по самарскому времени.