«Водителя зажало, все лицо в крови»: самарские туристы - о ДТП с автобусом под Ростовом

Автобус с самарскими туристами попал в ДТП около Ростова-на-Дону Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пассажир туристического автобуса, который попал в ДТП в Ростовской области, рассказал «КП-Самара» об обстоятельствах аварии.

В ночь на 30 июня произошла авария, в которой автобус, следовавший из Крыма, столкнулся с грузовиком. ДТП случилось недалеко от Ростова-на-Дону примерно в 4 часа утра по местному времени.

По данным ГИБДД региона, 47-летний водитель автобуса столкнулся с грузовиком, который ехал впереди. В результате аварии пострадали два человека - второй водитель и экскурсовод.

Автобус врезался в грузовик, который перевозил картошку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Судя по фото с места происшествия, грузовик, в который врезался автобус, перевозил картошку. В соцсетях пользователи даже разглядели, что какой-то парень сидит и собирает ее с дороги, пошутив, что он оказался самым предприимчивым.

Пассажирам же автобуса было вовсе не до смеха. По официальным данным, среди пострадавших оказались второй водитель автобуса и экскурсовод. Они сидели в передней части машины и получили травмы. Сообщается, что им оказывают помощь, опасных для жизни повреждений у них нет.

Но глазами очевидцев все это выглядело довольно жутко. Как рассказал «КП-Самара» Илья из Самары, они вместе с супругой ехали с отдыха в Анапе. Когда почувствовали удар, все в автобусе спали, как оказалось, вместе с водителем, который был за рулем.

Несколько человек обратились за помощью к врачам после аварии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

От удара второй водитель оказался зажат в разбитом автобусе, все лицо из-за разбитого стекла у него было в крови. Женщину-гида, которая была рядом, увезли на скорой, наложив специальный воротник на шею. Очевидцы также предполагают, что она получила травмы бедра.

За помощью обратились еще несколько человек из числа пассажиров.

- У меня было разбито лицо, рядом была женщина с синяками, врачи оказали нам помощь на месте, - рассказал Илья.

Сам будучи с травмами, Илья увидел, как испуганный маленький мальчик лет десяти подошел к маме, сказал, что ему плохо и тут же упал без сознания. Мужчина взял ребенка на руки и отнес в машину скорой.

На место происшествия прибыл новый автобус, чтобы туристы могли поехать дальше, но Илья с супругой побоялись продолжать путешествие на автобусе. Они вызвали такси и доехали до ближайшего города, которым оказался Новочеркасск, и оттуда на поезде теперь вернутся в Самару.

Илья вместе с супругой теперь добираются с отдыха на поезде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, этой зимой в Самарской области произошло крупное ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибли 12 человек. Среди пострадавших были молодая девушка Лиза и ее сын Дима, которые до сих пор проходят реабилитацию.

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