"Ужины при свечах и никакого кондиционера": в Самаре целый дом в жару неделю сидел без света

Целую неделю в жилом доме в Самаре были перебои со светом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в центре города жилая многоэтажка на неделю оказалась практически без света. Электричество подавалось со значительными перебоями.

Как рассказала «КП-Самара» жительница дома под номером 10 на улице Челюскинцев, сбои с электричеством начались 22 июня. Вечером начались перебои, которые перешли в ночь, затем продолжились и на следующий день, а потом и в последующие дни. В соседних домах свет при этом был.

- Мы обращались в управляющую компанию, звонили в аварийную службу, и везде нам отвечали, что якобы поменяли предохранители и даже создали какую-то там комиссию. Но вчера, например, света вообще не было, - рассказала жительница дома Юлия спустя неделю после того, как начались перебои.

Жильцы опасаются, что в такую жару (а в Самаре всю неделю было больше 35 градусов тепла) просто не сохранятся продукты, потому что холодильники ни у кого не работают. Да и выдержит ли техника перебои с электричеством, тоже непонятно. Плюс к тому невозможно включить кондиционеры или хотя бы вентиляторы. А каждый вечерний ужин у жильцов дома на Челюскинцев теперь проходит при свечах.

Как сообщили «КП-Самара» в городской администрации, электросети не выдержали нагрузки в жаркую погоду из-за интенсивной работы большого количества кондиционеров. Сейчас проблемы устраняются.

- В соответствии с предоставленной информацией 29 июня силами ООО «ССК» проведена замена автомата, на сегодня запланированы работы по замене кабеля, - сказали в мэрии в среду, 30 июня.

О ситуации по состоянию на настоящий момент, «КП-Самара» рассказали в аварийной службе. Там уточнили, что в среду поменяли кабель и должны были вновь обеспечить дом электричеством.

Как рассказали жильцы, вечером в среду свет появился.