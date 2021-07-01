В Саратовском медицинском университете стартует инновационный образовательный проект «Врач будущего».

На обучение с 1-го курса в 2021/2022 учебном году на конкурсной основе планируется принять до 40 студентов.

В 2021 году в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского стартует инновационный образовательный проект «Врач будущего», призванный сформировать модель медицинского образования, предполагающую применение инновационных образовательных технологий и лучших мировых практик подготовки медицинских специалистов. В рамках проекта студенты будут развивать свои исследовательские навыки, учиться применять передовые технологии и продукты, использовать новейшие достижения в области телемедицины.

Обучение в рамках реализации проекта «Врач будущего» предполагает:

На обучение с 1-го курса в 2021/2022 учебном году на конкурсной основе планируется принять до 40 студентов.

Кроме того, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского приглашает на обучение

по программам специалитета:

- «Лечебное дело» (очно; 6 лет);

- «Педиатрия» (очно; 6 лет);

- «Медико-профилактическое дело» (очно; 6 лет);

- «Стоматология» (очно; 5 лет);

- «Фармация» (очно; 5 лет);

- «Клиническая психология» (очно; 5,5 лет).

По программе бакалавриата:

- «Сестринское дело» по очной форме (срок обучения - 4 года) и очно-заочной форме (срок обучения - 4 года 6 месяцев).

Медицинский колледж СГМУ осуществляет подготовку по программам среднего профессионального образования:

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Документы предоставляются абитуриентами в приемную комиссию дистанционно в электронной форме с 20 июня.

Подробнее о том, как стать студентом Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, читайте на сайте sgmu.ru.

Приемная комиссия

410012, Саратов, ул. Б. Казачья, 112, учебный корпус № 2. Телефон: 8 (8452) 39-33-62, 39-39-58; электронная почта: admission@sgmu.ru

Социальные сети:vk.com/abiturient_sgmu