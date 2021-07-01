«Тяжело, когда не можешь помочь»: лучший врач общей практики России работает в самарской поликлинике

Ольга Новичкова работает в поликлинике №6 уже 18 лет Фото: Ольга НОВИКОВА

Вот уже 18 лет Ольга Новичкова приходит в своей кабинет врача общей практики ГП №6, надевает белый халат, достает стетоскоп и тонометр, снимает с полки карточки и приглашает пациентов на прием. Многих своих подопечных – а всего на ее участке около 3,5 тысяч человек – знает в лицо. С 18 лет и до самых преклонных лет здоровье жителей соседнего микрорайона зависит от знаний и умений Ольги Леонидовны. И она не подводит своих пациентов. А недавно профессионализм Ольги Новичковой получил достойную оценку на всероссийском уровне – доктор самарской поликлиники заняла 1 место во всероссийском конкурсе врачей-2021 в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач). Всего на третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 регионов страны, среди победителей оказались сразу три врача из Самарской области.

Врач знает каждого из 3,5 тысяч своих пациентов Фото: Ольга НОВИКОВА

По зову сердца

Ольга Новичкова признается: будущую профессию выбрала еще в школе, по зову сердца.

- В моей семье не было медиков, отец военнослужащий, мама бухгалтер. А я с детства мечтала стать врачом и лечить людей, - рассказала Ольга Новичкова. – После школы закончила медицинское училище, потом поступила в мединститут. Сразу знала, что хочу быть именно участковым терапевтом. А с 2004 года нас переквалифицировали в семейных врачей. Семейный врач – это человек, который знает все про семью, ведет пациента с 18 лет до пожилого возраста. Обычно мы знаем всех в семье, любой может обратиться, мы выслушаем, дадим совет по лечению, по образу жизни. Также как семейный врач я могу проконсультировать в качестве окулиста, невропатолога, и уже на первичном этапе принимать какие-то решения. Но, конечно, если случай более сложный, то направляем к узкому специалисту.

Ольга Новичкова с детства мечтала стать врачом Фото: Ольга НОВИКОВА

Без сложностей не обойтись в любой работе. Безусловно, хватает их и в буднях семейного врача. Как признается Ольга Новичкова, самое сложное для нее – сообщать о неизлечимой болезни.

- Тяжело, когда понимаешь, что уже не можешь помочь. Мы ведь не боги, - говорит медик. – Но часто бывает и наоборот – удается найти выход, найти решение в самых запутанных случаях. Всегда относимся к пациенту с душой – так и выздоровление идет быстрее. Мне нравится, что я вижу то, ради чего я работаю. Я лечу своих пациентов, вижу их радостные лица, когда они выздоравливают, и мне на душе становится тепло.

Ольга Новичкова уверена, что внимание и забота способствуют скорейшему выздоровлению Фото: Ольга НОВИКОВА

Ольга Леонидовна не только сама стала врачом, но и стала родоначальником новой врачебной династии. Ее старшая дочь пошла по стопам матери и поступила в медуниверситет. Сейчас девушка учится уже на третьем курсе и мечтает стать педиатром. Во время пандемии она встала в ряды медиков-волонтеров, и пошла работать в районную поликлинику – взяла на себя обзвон и мониторинг пациентов. По медицинской стезе хочет пойти и младшая дочь Ольги Новичковой – девочка планирует поступать в медколледж.

«Вместе шли к победе»

Всероссийский конкурс стал не первым профессиональным состязанием в карьере Ольги Новичковой. В 2019 году она заняла третье место на аналогичном конкурсе профмастерства по Самарской области.

- Конкурс проводился дистанционно. Нужно было предоставить письменную работу, в которой мы рассказывали про свою деятельность за три года, все итоги, в том числе работы в условиях пандемии коронавируса, - рассказывает Ольга Новичкова. - Когда узнала о победе – конечно испытала огромную радость и за себя, и за свою поликлинику – ведь мы все вместе шли к победе, все меня поддерживали.

В поликлинике №6 гордятся достижениями коллеги Фото: Ольга НОВИКОВА

Заместитель главврача ГП №6 по экспертизе временной нетрудоспособности ГП №6 Оксана Ромакова говорит: Ольга Новичкова постоянно повышает свой профессиональный уровень.

- Это ответственный и компетентный специалист, очень знающий и всегда готовый прийти на помощь. Так что ее победа во всероссийском конкурсе более чем заслужена,- уверена Оксана Ромакова. - Конкурс профессионализма в здравоохранении – это стимул для развития врача, для изучения и воплощения в жизнь новых методик и подходов. Мы очень гордимся, что наша коллега – в числе лучших врачей страны!