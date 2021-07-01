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Общество1 июля 2021 11:00

«Тяжело, когда не можешь помочь»: лучший врач общей практики России работает в самарской поликлинике

Ольга Новичкова выбрала профессию по зову души и стала основателем новой медицинской династии
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Ольга Новичкова работает в поликлинике №6 уже 18 лет

Ольга Новичкова работает в поликлинике №6 уже 18 лет

Фото: Ольга НОВИКОВА

Вот уже 18 лет Ольга Новичкова приходит в своей кабинет врача общей практики ГП №6, надевает белый халат, достает стетоскоп и тонометр, снимает с полки карточки и приглашает пациентов на прием. Многих своих подопечных – а всего на ее участке около 3,5 тысяч человек – знает в лицо. С 18 лет и до самых преклонных лет здоровье жителей соседнего микрорайона зависит от знаний и умений Ольги Леонидовны. И она не подводит своих пациентов. А недавно профессионализм Ольги Новичковой получил достойную оценку на всероссийском уровне – доктор самарской поликлиники заняла 1 место во всероссийском конкурсе врачей-2021 в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач). Всего на третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 регионов страны, среди победителей оказались сразу три врача из Самарской области.

Врач знает каждого из 3,5 тысяч своих пациентов

Врач знает каждого из 3,5 тысяч своих пациентов

Фото: Ольга НОВИКОВА

По зову сердца

Ольга Новичкова признается: будущую профессию выбрала еще в школе, по зову сердца.

- В моей семье не было медиков, отец военнослужащий, мама бухгалтер. А я с детства мечтала стать врачом и лечить людей, - рассказала Ольга Новичкова. – После школы закончила медицинское училище, потом поступила в мединститут. Сразу знала, что хочу быть именно участковым терапевтом. А с 2004 года нас переквалифицировали в семейных врачей. Семейный врач – это человек, который знает все про семью, ведет пациента с 18 лет до пожилого возраста. Обычно мы знаем всех в семье, любой может обратиться, мы выслушаем, дадим совет по лечению, по образу жизни. Также как семейный врач я могу проконсультировать в качестве окулиста, невропатолога, и уже на первичном этапе принимать какие-то решения. Но, конечно, если случай более сложный, то направляем к узкому специалисту.

Ольга Новичкова с детства мечтала стать врачом

Ольга Новичкова с детства мечтала стать врачом

Фото: Ольга НОВИКОВА

Без сложностей не обойтись в любой работе. Безусловно, хватает их и в буднях семейного врача. Как признается Ольга Новичкова, самое сложное для нее – сообщать о неизлечимой болезни.

- Тяжело, когда понимаешь, что уже не можешь помочь. Мы ведь не боги, - говорит медик. – Но часто бывает и наоборот – удается найти выход, найти решение в самых запутанных случаях. Всегда относимся к пациенту с душой – так и выздоровление идет быстрее. Мне нравится, что я вижу то, ради чего я работаю. Я лечу своих пациентов, вижу их радостные лица, когда они выздоравливают, и мне на душе становится тепло.

Ольга Новичкова уверена, что внимание и забота способствуют скорейшему выздоровлению

Ольга Новичкова уверена, что внимание и забота способствуют скорейшему выздоровлению

Фото: Ольга НОВИКОВА

Ольга Леонидовна не только сама стала врачом, но и стала родоначальником новой врачебной династии. Ее старшая дочь пошла по стопам матери и поступила в медуниверситет. Сейчас девушка учится уже на третьем курсе и мечтает стать педиатром. Во время пандемии она встала в ряды медиков-волонтеров, и пошла работать в районную поликлинику – взяла на себя обзвон и мониторинг пациентов. По медицинской стезе хочет пойти и младшая дочь Ольги Новичковой – девочка планирует поступать в медколледж.

«Вместе шли к победе»

Всероссийский конкурс стал не первым профессиональным состязанием в карьере Ольги Новичковой. В 2019 году она заняла третье место на аналогичном конкурсе профмастерства по Самарской области.

- Конкурс проводился дистанционно. Нужно было предоставить письменную работу, в которой мы рассказывали про свою деятельность за три года, все итоги, в том числе работы в условиях пандемии коронавируса, - рассказывает Ольга Новичкова. - Когда узнала о победе – конечно испытала огромную радость и за себя, и за свою поликлинику – ведь мы все вместе шли к победе, все меня поддерживали.

В поликлинике №6 гордятся достижениями коллеги

В поликлинике №6 гордятся достижениями коллеги

Фото: Ольга НОВИКОВА

Заместитель главврача ГП №6 по экспертизе временной нетрудоспособности ГП №6 Оксана Ромакова говорит: Ольга Новичкова постоянно повышает свой профессиональный уровень.

- Это ответственный и компетентный специалист, очень знающий и всегда готовый прийти на помощь. Так что ее победа во всероссийском конкурсе более чем заслужена,- уверена Оксана Ромакова. - Конкурс профессионализма в здравоохранении – это стимул для развития врача, для изучения и воплощения в жизнь новых методик и подходов. Мы очень гордимся, что наша коллега – в числе лучших врачей страны!

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