Сезон для «Акрона» начнется 10 июля.

Тольяттинский «Акрон» готовится ко второму в своей истории сезону в Футбольной национальной лиге. Стартует он для тольяттинцев 10 июля домашним матчем со «СКА-Хабаровском». Пока не понятно, где пройдет эта игра – на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, где тольяттинцы проводят домашние встречи, идет ремонт, в качестве запасного рассматривают «Металлург» в Самаре.

В прошлом сезоне «Акрон» финишировал в зоне вылета, но из-за того, что «Тамбов» прекратил существование, тольяттинцы сохранили прописку в первом дивизионе.

В новом сезоне красно-черные планируют бороться за места повыше. Публикуем календарь игр ФК Акрон в ФНЛ на сезон 2021/2022 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Начнется сезон для тольяттинцев двумя домашними играми – с хабаровским СКА 10 июля и астраханским «Волгарем» 17 июля, первая выездная игра запланирована на 24 июля. В этот день красно-черные сыграют в Липецке против новичка ФНЛ «Металлурга».

Первый круг «Акрон» закончит дома против еще одного новичка Футбольной национальной лиги - клуба «Олимп-Долгопрудный» 23 октября, а второй круг начнет в Астрахани 31 октября.

На зимнюю паузу тольяттинцы уйдут 27 ноября после домашней игры с «Оренбургом», а возобновят сезон 6 марта поединком с «Велесом», встреча также пройдет дома.

С вылетевшим из РПЛ «Ротором» «Акрон» встретится 11 сентября в Волгограде и 19 марта в Жигулевске.

Первый круг

1 тур. 10 июля. «Акрон» - «СКА-Хабаровск».

2 тур. 17 июля. «Акрон» - «Волгарь».

3 тур. 24 июля. «Металлург» (Липецк) – «Акрон».

4 тур. 31 июля. «Балтика» - «Акрон».

5 тур. 8 августа. «Факел» - «Акрон».

6 тур. 14 августа. «Акрон» - «Чайка».

7 тур. 21 августа – «Оренбург» - «Акрон».

8 тур. 29 августа. «Велес» - «Акрон».

9 тур. 5 сентября. «Акрон» - «Нефтехимик».

10 тур. 11 сентября. «Ротор» - «Акрон».

11 тур. 15 сентября. «Акрон» - «КАМАЗ».

12 тур. 19 сентября. «Краснодар-2» - «Акрон».

13 тур. 25 сентября. «Акрон» - «Торпедо».

14 тур. 29 сентября. «Акрон» - «Енисей».

15 тур. 3 октября. «Акрон» - «Кубань».

16 тур. 9 октября. «Спартак-2» - «Акрон».

17 тур. 13 октября. «Акрон» - «Алания».

18 тур. 17 октября. «Текстильщик» - «Акрон».

19 тур. 23 октября. «Акрон» - «Олимп-Долгопрудный».

Второй круг

20 тур. 31 октября. «Волгарь» - «Акрон».

21 тур. 6 ноября. «Акрон» - «Металлург» (Липецк).

22 тур. 13 ноября. «Балтика» - «Акрон».

23 тур. 17 ноября. «Акрон» - «Факел».

24 тур. 21 ноября. «Чайка» - «Акрон».

25 тур. 27 ноября. «Акрон» - «Оренбург».

26 тур. 6 марта. «Акрон» - «Велес».

27 тур. 12 марта. «Нефтехимик» - «Акрон».

28 тур. 19 марта. «Акрон» - «Ротор».

29 тур. 26 марта. «КАМАЗ» - «Акрон».

30 тур. 2 апреля. «Акрон» - «Краснодар-2».

31 тур. 6 апреля. «Торпедо» - «Акрон».

32 тур. 10 апреля. «Енисей» - «Акрон».

33 тур. 16 апреля. «Кубань» - «Акрон».

34 тур. 23 апреля. «Акрон» - «Спартак-2».

35 тур. 30 апреля. «Алания» - «Акрон».

36 тур. 7 мая. «Акрон» - «Текстильщик».

37 тур. 15 мая. «Олимп-Долгопрудный» - «Акрон».

38 тур. 21 мая. «СКА-Хабаровск» - «Акрон».