Инспектор ГИБДД из Тольятти заказал себе макет меча из железного дерева, чтобы побеждать врагов на татами

В полицию Константин Якушевский пришел в 2016 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Константин Якушевский работает в тольяттинской ГИБДД и уже много лет профессионально занимается каратэ. Этой весной он вернулся с престижными наградами с Кубка России по косики карате, который проходил 24-25 апреля в Брянске. Полицейский занял первое место в дисциплине «бункай» (она подразумевает работу с оружием) и второе - в дисциплине «кумите» ( собственно бои). С чего началось это увлечение и полезно ли оно для службы, Константин Якушевский рассказал корреспонденту «КП-Самара».

С пользой для здоровья

Константину было 11 лет, когда он решил, что будет заниматься каратэ.

- Мама работала учителем физики в школе, - вспоминает полицейский. – Как-то к ней на урок пришел старшеклассник – весь в синяках. Она удивилась, спросила, что случилось. Тот ее успокоил: все в порядке, это я на соревнования по каратэ так съездил. Она расспросила его маму, что да как, и вскоре я пошел к тому же тренеру, с ним мы уже 18 лет вместе – это Никонов Виктор Львович, президент Самарской областной федерации косики каратэ.

Виктор Никонов каратэ начал заниматься в 1983 году, освоил несколько разных стилей, учился у румынских и югославских мастеров, неоднократно выигрывал престижные соревнования сам и «воспитывал» у своих учеников волю к победе. Его можно назвать основателем и идеологом школы косики каратэ в Тольятти.

С тренером Виктором Никоновым (на фото - слева) они вместе уже 18 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Косики каратэ – это «жесткое» традиционное каратэ, которое предполагает так называемый «полный контакт». А в дисциплине «бункай» используется также специальное оружие – деревянный макет японского меча, который называется боккэн (или бокен).

Константин Якушевский свой заказывал в Москве, его меч сделан из так называемого железного дерева и поэтому существенно тяжелее своих «собратьев». Что, впрочем, не мешает его владельцу регулярно занимать призовые места на соревнованиях разного уровня.

Служба со спортом идут врозь

- На работе приемы каратэ не использую, - признается старший лейтенант полиции. – Задачи другие. В спорте цель - устранить соперника как можно быстрее, на службе, наоборот - не допустить, чтобы гражданин получил травмы.

В полицию Константин Якушевский пришел в 2016 году, начинал с обычного инспектора ДПС, сейчас занимает должность старшего инспектора отделения ДПС тольяттинского отдела ГИБДД. За время службы ему не раз приходилось действовать в нестандартных ситуациях.

На службе полицейский приемы каратэ не использует Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- А в 2018 году, когда мы дежурили на Чемпионате мира по футболу, стояли с напарником на подъезде к стадиону «Торпедо». Тут к нам подъехал молодой человек и говорит: «Там водитель странный едет на спущенных колесах по встречной полосе», - вспоминает полицейский. – За рулем оказался водитель в нетрезвом состоянии, который настойчиво уверял нас, что ему нужно в шиномонтажку, которая «тут рядом» расположена. Конечно, мы его никуда не пустили.

Напомним, за прошлые выходные, с 25 по 27 июня в Самарской области сотрудники ГИБДД выявили более 2700 нарушений, 73 из них были связаны как раз с пьянством за рулем. Полицейские регулярно выставляют дополнительные экипажи в преддверии выходных, чтобы снизить число возможных происшествия. Не будет исключение и грядущее окончание недели, хотя 3 июля Госавтоинспекция в России отмечает 85-летие со дня своего образования

- Я бы хотел поздравить сотрудников ГИБДД, особенно ветеранов, с профессиональным праздником, пожелав им всего самого доброго, - говорит Константин Якушевский. – А гражданам я хочу пожелать беречь себя и своих близких, соблюдая Правила дорожного движения.