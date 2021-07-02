«Сложно стало, когда детей осталось только двое»: инспектор ГИБДД из Тольятти готовится стать мамой в восьмой раз

Женщина прослужила в ОВД более 20 лет, но всегда находила время для своей семьи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Если честно, я никогда не думала, что буду многодетной мамой, - признается Ольга Анисимова. – Всегда знала, что у меня будет дочка Юля. Потом после Юли родилась Иринка. А позже Саша с Димой появились.

Саша учился в одном классе с Юлей. Как-то пришел к ней в гости, и Ольга Анисимова обратила внимание, что мальчишка оставляет на полу мокрые следы. Провела мини-расследование и выяснила, что в морозы он ходит в летней обуви, на которой лопнула подошва.

- Я подозвала дочь, она честно сказала: «Ой, мама, в его семье очень сложная ситуация, его бьют», - вспоминает старший лейтенант полиции. – В тот вечер хотела отправить Юлю с Сашей за обувью, но денег он не взял, ушел домой. А мы с мужем весь вечер думали, что же делать, ведь пацана надо спасать. Решили, что могли бы стать ему семьей. А потом он к нам с братом Димкой пришел – у нас аж глаза округлились.

Решение принять к себе в семью двух братьев супруги приняли за одну ночь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Оказалось, что изначально в семье было четверо детей: старшая сестра Наташа и трое ее братьев – Саша, Дима и самый младший Витя. Наташа вспоминала, что в трудные времена они делили на четверых один бутерброд. А потом их разделили. Наташу с Витей после смерти их родителей забрала очень хорошая семья, где их окружили заботой. А Саше с Димой не повезло. Саше в силу его упрямства и жажды справедливости доставалось больше, плюс им запрещали общаться с Наташей и Витей.

Ольга и ее муж Александр добились того, что мальчишек забрали от горе-«родителей», и вскоре оба брата стали жить вместе с ними – супруги решили, что нельзя разделять семью и вскоре «наладили связь» еще и с Наташей и Витей.

Несколькими годами позже Юля и Саша поняли, что неравнодушны друг к другу, поженились. Дочка Ира, повзрослев, тоже вышла замуж и переехала к мужу. Дима ушел в армию. Вот тут-то Ольге Анисимовой впервые стало нелегко.

Ольга Ивановна в окружении детей и внуков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Для меня это было настоящее потрясение, - признается женщина. - В доме стало тихо. Да, оставались двое младших, но это было непривычно.

Но вскоре семья снова стала многодетной. Сейчас Ольга и Александр воспитывают дочку Сашу (ей 9 лет, она в этом году закончила третий класс), Валерию (ей семь лет) и сына Артема (он ходит в детский сад, ему пять). А еще скоро семью ждет пополнение - семейная пара ожидает появления на свет сына. Старшие дети: Саша (27 лет) с Юлей (26 лет), Дима (25 лет) и Ира (19 лет), живут отдельно, у них уже есть свои семьи и дети.

«Комсомолка» желает семье здоровья, радости и удачи. А также поздравляет Ольгу Ивановну с профессиональным праздником – 3 июля ГИБДД отмечает 85 лет со дня образования.

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