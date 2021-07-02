«Никакой розы ветров не осталось»: как бездумная застройка сделала Самару душным городом

В городе и правда стало жарче, чем раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько про жару в Самаре ни пиши, а она все равно вызывает вопросы. Например, почему же раньше в городе не было так душно? Конечно, в далекие годы и трава была зеленее, и газировка с сиропом, но ведь как-то выживали без кондиционеров?

На самом деле, в недалеком прошлом действительно было лучше, хотя климат у нас летом засушливый и жаркий.

Так что послужило причиной тому, что летом в Самаре стало жарко как в печке?

Для начала отправимся в дореволюционное прошлое. В конце XIX - начале XX века наш город тоже не отличался комфортными условиями. Зелени в Самаре практически не было, а улицы мостились известковой брусчаткой, которая крошилась под копытами лошадей и верблюдов. Степная и известковая пыль, засохшая грязь и, напомним, отсутствие канализации приводили к тяжелым заболеваниям и такому высказыванию Максима Горького о Самаре:

«Она не имеет садов, и летом в ней можно вполне свободно задохнуться от пыли и жары, если вы не догадаетесь отправиться за город или в Струковский сад, единственное место в городе, заросшее чем-то действительно весьма похожим на деревья, но что, по мнению одного из аборигенов Самары, высказанному им в заседании думы, от дыхания публики подвергается порче и гибели».

Тем не менее, город менялся, благоустраивался и становился куда более комфортным, даже несмотря на то, что из купеческой Самары на берегу Волги превратился в индустриальный Куйбышев. А во многом как раз благодаря этому. Просторные дворы и широкие улицы Безымянки, новые микрорайоны, зеленые аллеи и парки - все это возводилось с учетом розы ветров и потребностей жителей, даже несмотря на то, что вопросы экологии тогда не больно рассматривали.

Архитектор Дмитрий Орлов, известный жителям Самары как автор нового ледового дворца спорта на Молодогвардейской, в эфире программы «Городская среда» на радио «КП-Самара» рассказал о нескольких причинах того, почему в городе стало слишком душно:

- Когда делался генеральный план застройки, когда составлялся план детальной планировки, микрорайоны расставлялись с учетом розы ветров, а не только максимального «выхлопа» площади. Поэтому там зачастую такая причудливая расстановка домов. Потом градостроительный контроль был потерян, погнались за «длинным рублем», и этот момент был упущен. Так что наши старшие товарищи ( я думаю, для них в аду готовят особое местечко) совершили большую ошибку в конце ХХ века. В это время застроили коридоры проветривания, которые шли от Волги. Это были овраги, например, овраг Подпольщиков (Постников овраг прим. ред.) один из них. Ради квартир с видом на Волгу застроили фронт от реки высотными домами, отрезав от воздушных потоков исторический центр.

Мы говорим, что у города потерян силуэт, но это не только эстетическая проблема, но и климатическая. Свежий ветер с Волги и Самарской Луки в город не попадает. Это приводит не только к жаре, но и к накоплению загрязнений. Это самая большая стратегическая ошибка, которую исправить довольно сложно.

Еще один вопрос - это само жилье, ведь обычно архитекторы учитывают климатические особенности и проектируют дома с их учетом. Но увешанные кондиционерами фасады даже современных домов не слишком похожи на продуманное решение.

- Конечно, было бы неплохо устраивать сквозное проветривание в квартирах, чтобы минимум на две стороны выходили окна, - отметил Дмитрий Орлов. - Если окна открываются на теневую и солнечную сторону, то образуется естественная тяга и никакие кондиционеры не нужны.

Нужно строить дома с хорошей тепловой инерцией. Утеплитель, который мы используем, это тоже вопрос экономии. В старых технологиях мы использовали толстые кирпичные стены - это идеальный вариант. Это дом, в котором летом прохладно, а зимой тепло. Ну и мне нравятся большие террасы, которые создают тень, контакт с природой больше, чем пластиковое окно или застекленная лоджия.

Современные дома, которые возводятся быстро за счет железобетонного каркаса, по мнению Орлова, очень спорны. По его словам, каркас такого здания может «пережить апокалипсис», но вот перегородки, а особенно утеплитель даже на довольно новых домах уже требует ремонта.

Мечта Дмитрия Орлова - возродить каменно-деревянное строительство, когда первый этаж, общественный, сложен из камня или кирпича, а второй и выше - деревянные. При этом такие дома даже с точки зрения пожарной безопасности надежнее, чем привычные для нас здания. Деревянные дома больше подходят для того, чтобы пережить жару за счет «дышащей» структуры дерева, а зимой в них теплее.

Притом в Финляндии строятся деревянные многоэтажки, и этот опыт был бы полезен и у нас.

Один из способов спрятаться от Солнца - перголы. Это деревянные решетки, которые заменяют крышу над беседками и улицами. Такой способ найти тень, распространен, например, в Италии, а жители Самары еще помнят деревянные перголы на крыше «Шанхая» - длинной многоэтажки на Молодогвардейской.

- Перголы там сгнили, поэтому их разобрали, пока они никому на голову не упали! - говорит Дмитрий Орлов. - Изначально там планировалась прогулочная зона для жителей дома. В целом, это неплохой способ найти тень, если правильно их установить. Принцип такой - перголы пропускают утренний и вечерний солнечный свет, защищая от палящего дневного. Но в Самаре мало улиц, где можно было бы их разместить. А вот в парках и скверах это хорошее решение.

Еще одна проблема города - слабое озеленение. По мнению эколога Сергея Симака, в Самаре с каждым годом ухудшается ситуация с зеленым поясом вокруг города?

- Экстремальная жара - крайне неблагоприятный для здоровья людей фактор. Самые большие риски у гипертоников, астматиков и диабетиков. Разумеется, именно в городе ситуация самая плохая, потому что, если мы сравним перепады температур в лесу и в городской застройке, где асфальт и бетон, который накаляется днем на солнце, а вечером остывает, то перепады могут составлять до 60 градусов. Если на асфальте в такой жаре можно яичницу жарить, то под кронами деревьев температура ниже, чем просто в тени, потому что деревья ещё и испаряют влагу за счёт листвы. За счет этого температура понижается и если тень под зонтиком, скажем, 30 градусов, то в лесу под кронами будет 25-28 за счет испарения влаги с поверхности листьев. Тоже самое касается и роли зеленых насаждений в городе. Сейчас Самара крайне проблемна в этом отношении, она на протяжении десятилетий теряет свой зеленый защитный пояс. Он уничтожается под застройку, а формально сохраненные деревья, обложенные плиткой вокруг, это же смертники - два-три года и они погибнут, - предупреждает Сергей Симак.

Конечно, возникает вопрос - что делать?! Если исторический центр теперь отрезан стеной высоток от волжского ветра, если многоэтажки перекрыли коридор проветривания со стороны Постникова оврага, а на многих улицах исчезли зеленые аллеи, то возможно ли спасти Самару от пекла, или нам так и придется обзаводиться кондиционерами, либо, как это делали наши предки, уезжать на все лето за город?

- У каждого решения есть свои минус, даже у коридоров проветривания, потому что зимой будут метели и бешеные ветры, хотя и это сложно назвать проблемой, ведь будет выветриваться загрязненный воздух из города, - говорит Дмитрий Орлов. - У деревьев тоже есть минус, несмотря на то, что они дают тень и прохладу. Городские службы боятся падающих веток на людей и машины. Но даже обычный газон отлично охлаждает воздух. Если мы возьмем за стратегию минимизировать каменные покрытия, то у нас, во-первых, не будет потоков воды как по плитке или асфальту, а во-вторых, меньше будет отдачи тепла.

Во многих городах жители спасаются от жары возле фонтанов, более того, фонтаны становятся местом притяжения. Самый эффективный способ для охлаждения воздуха - это системы, которые создают подобие водяного тумана, так охлаждают некоторые улицы, например, в Японии, а в Самаре подобные системы стоят на площади Славы и в Струковском саду. Однако цена таких систем очень высока, но архитектор Дмитрий Орлов считает, что даже простой фонтанчик с несколькими струями и воздух охлаждает и дает психологическое ощущение защиты от жары благодаря воде.

Тем не менее, такие решения должны быть комплексными и стать частью стратегии городских властей по борьбе с жарой.

К счастью, есть успешный мировой опыт и было бы здорово, если бы наши власти обратили внимание на то, что проблему нужно решать, а не пережидать от весны до осени. Хотя там будет новое и, как всегда, неожиданное испытание - снег и холод!