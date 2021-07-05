"Почему они должны платить меньше нас? ": суд между регоператором и ТСЖ в Самаре грозит перерасти в соседские войны

ТСЖ на Московском шоссе, 298А - единственное, внедрившее у себя раздельный сбор отходов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

1 июля в Арбитражном суде состоялось повторное предварительное заседание по иску регоператора ООО " ЭКОСТРОЙРЕСУРС" к ТСЖ на Московском шоссе, 298А - единственному в Самаре ТСЖ, внедрившему у себя раздельный сбор отходов. Право на то, чтобы собирать стекло, макулатуру, пластик и сдавать их на переработку, а за вывоз оставшихся отходов платить исходя из фактического объёма, регоператор за жителями не признал, так как по словам представителей компании, это невозможно с точки зрения существующего законодательства. Долгое время жителям отказывали в заключении договора и вывозе мусорного контейнера. И после того, как ситуация оставалась прежней и платежи не поступали, регоператор решил через суд взыскать с жителей недоимки за четыре месяца - с мая по сентябрь 2020 года. В свою очередь, председатель ТСЖ Олег Сергеев уверяет, что все это время услуги по вывозу регоператор не оказывал, а вывозить содержимое контейнеров начал гораздо позже - после личной жалобы жителей министру ЖКХ.

Выбрасывают мусор в чужие контейнеры?

По ходатайству регоператора к делу была привлечена третья сторона - председатель соседнего дома Елена Молодцова. Она заявила, что некоторые жители ТСЖ выбрасывают мусор на их контейнерную площадку, из-за чего баки оказываются переполненными. А атмосфера во дворе – напряженная.

- Почему Сергеев поставил у себя эти контейнеры РСО, сдаёт вторсырье за деньги и теперь может платить регоператору меньше, чем мы? – возмутилась Елена Молодцова.

Однако в ходе разбирательства оказалось, что мусор на эту площадку свозят из мусоропроводов всех соседних домов. Также Елена Молодцова признала, что жители ее дома платят за вывоз мусора по нормативу и соседский мусор никак не влияет на размер платежек.

Представители регоператора попросили приобщить к делу диск с видеозаписями.

- Эти видео были сняты в течение нескольких дней сотрудниками регоператора. На них видно, как жильцы дома на Московском шоссе, 298А выбрасывают свой мусор в чужие контейнеры, - заявил представитель ООО «Экостройресурс».

Олег Сергеев возразил против приобщения этих материалов к делу.

- Во-первых, на видео не видно, откуда именно идут люди, и я пока не уверен, точно ли это жильцы нашего дома, - отметил он. – К тому же съемка велась в 2021 году, а мы рассматриваем в суде иск о взыскании долга за 2020 год, то есть к рассматриваемому периоду эти видео не относятся. К тому же мы оплачиваем регоператору вывоз целого контейнера, относящегося к нашему ТСЖ, несмотря на то, что фактически он заполняется только наполовину.

Тем не менее, судья согласился приобщить видеозапись к делу.

«Наши отношения с перевозчиком к делу не относятся»

Ключевой вопрос спора – вывозил ли регоператор мусорный контейнер ТСЖ в тот период, о котором идет речь в иске и за который ООО «Экостройресурс» пытается взыскать средства с ТСЖ. Адвокат ТСЖ подал ходатайство и попросил суд запросить у регоператора распоряжение или указание в адрес перевозчика о начале вывоза мусора с площадки ТСЖ. Однако этот вопрос вызвал сопротивление со стороны представителей ООО «Экостройресурс».

- Наши отношения с перевозчиком к делу не относятся,- заявили представители регоператора.

Однако судья счел иначе.

- Ответчик просит выяснить обстоятельства, имеющие отношение к делу. Я не могу вас заставить представлять сведения, которые будут свидетельствовать против вас, поэтому спрашиваю – предоставление этих данных вызывает у вас затруднения? – поинтересовался судья.

В ответ представители регоператор пообещали подготовить необходимые документы.

Следующее – уже основное – заседание суда состоится 26 августа.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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