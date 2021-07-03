Штурмовал Белый дом и мечтал о погонях: самарец пришел в ГАИ за приключениями, а нашел друга

В 1993 году Антон Сазонов попал в оцепление, охранявшее Белый дом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Антон Сазонов и Александр Фадеев познакомились на работе, а вскоре выяснили: они много лет жили недалеко друг от друга, у них есть общие знакомые, но они ни разу до этого не пересекались. Как так? Теперь Сазонова и Фадеева объединяет не только одно дело, но и многолетняя дружба.

Бурная молодость

Антон Сазонов в органы внутренних дел пришел сразу после армии. До этого полтора года служил срочником, причем попал в самую гущу событий:

- Нас поставил в оцепление, охранявшее Белый дом осенью 1993 года, - вспоминает полицейский. – Я помню шальные пули, которые пролетали рядом. К счастью, в оцеплении мы простояли всего три дня, и никто из моих знакомых не пострадал.

В милицию Сазонов сперва устроился на должность водителя, но быстро заскучал. Однажды проговорился начальнику: вот бы в ГАИ попасть – вот где служба: дорога, погони, опасность. Тот посмотрел на парня, подумал, да и помог ему исполнить мечту.

Надежное плечо рядом

Александр Фадеев в милицию пришел в 2000 году, сначала работал в паре с другим напарником. Им частенько приходилось сопровождать летом длинные колонны из 10-12 автобусов, которые везли школьников на отдых. Тогда автомобилей было меньше и, по словам инспектора, люди охотно уступали дорогу, не пытаясь никуда “вклиниться”.

Антон Сазонов и Александр Фадеев вместе служат и дружат уже 14 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- А однажды у нас попросила помощи женщина, на которую напал случайный прохожий и, угрожая ей ножом, отобрал у нее сумочку, - вспоминает Александр Фадеев. - Это был дачный массив, мы посадили ее в машину, и вскоре его нашли. Вышли из салона на улицу, чтобы задержать его. Тут мимо шел мужчина с овчаркой, он быстро понял, что к чему и дал команду собаке помочь нам.

Полицейский признает: это было очень кстати - ведь нож у мужчины действительно был, а так он напугался и растерялся, когда на него залаяла овчарка, благодаря чему его удалось задержать быстро и без лишних “приключений”.

Дружба длиною в 14 лет

Чуть позже Александру Фадееву дали нового напарника - так он познакомился с Антоном Созоновым. Тут-то и выяснилось, что каким-то чудом они не знали друг друга, хотя жили рядом. Теперь они дружат семьями. У Александра – двое детей, у Антона – трое, и все между собой общаются.

В одном экипаже эти двое ездят уже 14 лет, дослужились до званий старших лейтенантов, вместе перешли в первый взвод отдельной специализированной роты ДПС областной ГИБДД, и теперь им частенько приходится ездить в дальние поездки по всему региону. Но они к этому уже привыкли, ведь рядом есть напарник, с которым всегда есть, о чем поговорить.

3 июля Госавтоинспекция отмечает юбилей – 85 лет со дня образования. «Комсомолка» поздравляет действующих сотрудников и ветеранов и желает, чтобы у каждого был надежный товарищ рядом, любящая семья дома и безопасные дороги всегда и везде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сложно стало, когда детей осталось только двое»: инспектор ГИБДД из Тольятти готовится стать мамой в восьмой раз

Ольга Анисимова уже воспитывает семерых детей в возрасте от 5 до 27 лет, причем двое из них - бывшие сироты (подробности)

Инспектор ГИБДД из Тольятти заказал себе макет меча из железного дерева, чтобы побеждать врагов на татами

Константин Якушевский – мастер каратэ, но убийственные приемы использует исключительно в спорте (подробности)