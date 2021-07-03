Режим работы Ботанического сада в Самаре в 2021 году: когда открыт, как пройти и что запрещено в ботсаду

Фотосессии в Ботаническом саду Самары возможны только в специально отведенных местах, но эти места отлично выглядят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из самых симпатичных, тихих и тенистых прогулочных мест в Самаре открылось обновленным в 2019 году, однако режим работы Ботанического сада Самарского университета поначалу вызвал некоторую досаду горожан - ботсад был открыт для посещения всего два часа в день. График вскоре сделали более дружелюбным. Но самарцы предпочитают по прежнему уточнять режим работы, особенно на фоне возможной новой волны коронавирусных ограничений.

По состоянию на начало июля 2021 актуальным остается режим работы, установленный после майских праздников. Ботсад открыт с 10:00 до 19:00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу, и с 14:00 до 19:00 по средам. По предварительной записи можно сходить на экскурсию в сам дендрарий или его оранжерею. В последнюю из-за эпидемиологической обстановки запускают группами по 10 человек и на полчаса. Но следует учесть, что это платные опции. Побывать в оранжерее можно и без экскурсии с 13:00 до 15:30 - билет будет стоить 100 руб. либо 50 руб. для льготной категории граждан.

Войти в Ботанический сад можно только через главный вход, что на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля. Его территория относится к особо охраняемым. Поэтому на ней запрещается ходить по траве или заходить за ограждения, срывать и собирать что-либо, заниматься любыми видами спорта, выгуливать животных, мусорить, нарушать порядок, купаться в водоемах, курить, разводить костры, распивать спиртное. На территорию Ботанического сада в Самаре нельзя проехать на велосипеде или самокате, да и незачем - большинство его дорожек сделаны из гравия. Зато в июне 2021 рядом со входом в сад появилась велопарковка, так что приехать к нему на двухколесном друге - вполне себе вариант.

Коммерческие фото и видеосъемки на территории ботсада в Самаре осуществляются по предварительному согласию с администрацией и на специально отведенных участках.

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