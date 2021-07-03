Какие ограничения для самокатов в Самаре действуют летом 2021 года

Водители электросамокатов не всегда знакомы с правилами ПДД Фото: Архив "КП"

Весной 2021 в Самаре появился кикшеринг, несколько сервисов краткосрочной аренды электросамокатов буквально в один месяц запустили работу в городе на Волге. Вскоре горожане начали говорить о необходимости ввода ограничений для самокатов и их водителей. Эту тему “Комсомолка” не раз поднимала. Статус новых участников движения, как и стремительно вошедшего в моду транспортного средства, пока четко не зафиксирован в ПДД, что создает затруднения для законотворчества. Тем не менее, в Самаре, по состоянию на июль 2021 года, действует ряд мер, призванных обезопасить всех участников дорожного движения.

К началу июня 2021, спустя буквально полтора месяца после начала действия сервисов кикшеринга, самокаты стали причиной травм более 140 самарцев. Тогда депутаты самарской губернской думы предложили ограничить скорость движения этих транспортных средств до 15 км/ч, почти вдвое меньше технически возможной. Соответствующее соглашение с операторами проката самокатов было достигнуто к середине июня. Но перед тем въезд на самокатах запретили на ВолгаФест, проходивший на набережной - одном из самых популярных маршрутов среди самокатчиков. Это показало готовность сервисов изменять возможные места для парковки согласно ситуации в городе и держать травмоопасные двухколесные средства подальше от скоплений людей.

Среди возможных мер ограничения обсуждается также запрет перемещения на самокатах вдвоем, "черный список" маршрутов для самокатчиков и внедрение в городскую инфраструктуру большего количества специализированных дорожек. “Комсомолка” будет следить за развитием событий и дополнять этот материал по мере поступления новой информации.

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