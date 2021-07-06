Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 7:50

На Всероссийском съезде партии «Новые люди» утвердили список саратовских кандидатов в Госдуму

От Саратовской области в Думу пойдет известный паралимпиец Евгений Савинов
Анастасия ГРУЗДЕВААнастасия ГРУЗДЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всероссийский съезд партии «Новые люди». Фото партии "Новые люди".

Всероссийский съезд партии «Новые люди». Фото партии "Новые люди".

Окончательный федеральный список кандидатов в Госдуму утвердили на третьем съезде партии, прошедшем в столице в минувшие выходные. Его возглавили лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Окончательный федеральный список кандидатов в Госдуму утвердили на третьем съезде партии, прошедшем в столице в минувшие выходные. Его возглавили лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Регионы выдвинули 215 кандидатов-одномандатников и 239 активистов от 37 территориальных групп. «Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», отметил Алексей Нечаев.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Евгений Савинов. Фото партии "Новые люди".

Кандидат в депутаты Государственной Думы Евгений Савинов. Фото партии "Новые люди".

Паралимпиец, чемпион России, обладатель Кубка Европы по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Евгений Савинов пришел в политику, оказавшись в трудной ситуации. Аварийный дом, в котором он жил, рухнул. Но переселять людей, оказавшихся на улице, никто не спешил. "Я убедился, что чиновники даже высокого ранга заложники законодательства, написанного далекими от народа людьми. И я могу сидеть и ждать, пока обо мне позаботится государство, а могу сам менять систему, поделился он. — Я знаю, что у меня для этого хватит характера и воли, и хочу помочь окружающим». Евгений планирует добиться изменения законов, касающихся механизмов признания жилья аварийным и его расселения.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Андрей Зобнин. Фото партии "Новые люди".

Кандидат в депутаты Государственной Думы Андрей Зобнин. Фото партии "Новые люди".

Председателю саратовского регионального отделения партии «Новые люди» Андрею Зобнину баллотироваться в Госдуму предложили сами жители, которые увидели, что он всегда готов к диалогу и решает те проблемы людей, до которых у местных властей не доходят руки. Специалист по здоровому образу жизни Елена Хохлова тоже надеется на поддержку своей аудитории. В своем блоге в Инстаграм она делится программами здорового питания и упражнениями для поддержания формы и восстановления после травм и болезней. Вместе с партией Елена будет развивать массовый спорт и учить людей заботиться о себе, чтобы иметь возможность вести активный образ жизни до старости.

Интересное