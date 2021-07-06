На Всероссийском съезде партии «Новые люди» утвердили список саратовских кандидатов в Госдуму

Всероссийский съезд партии «Новые люди». Фото партии "Новые люди".

Окончательный федеральный список кандидатов в Госдуму утвердили на третьем съезде партии, прошедшем в столице в минувшие выходные. Его возглавили лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Окончательный федеральный список кандидатов в Госдуму утвердили на третьем съезде партии, прошедшем в столице в минувшие выходные. Его возглавили лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Регионы выдвинули 215 кандидатов-одномандатников и 239 активистов от 37 территориальных групп. «Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», отметил Алексей Нечаев.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Евгений Савинов. Фото партии "Новые люди".

Паралимпиец, чемпион России, обладатель Кубка Европы по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Евгений Савинов пришел в политику, оказавшись в трудной ситуации. Аварийный дом, в котором он жил, рухнул. Но переселять людей, оказавшихся на улице, никто не спешил. "Я убедился, что чиновники даже высокого ранга заложники законодательства, написанного далекими от народа людьми. И я могу сидеть и ждать, пока обо мне позаботится государство, а могу сам менять систему, поделился он. — Я знаю, что у меня для этого хватит характера и воли, и хочу помочь окружающим». Евгений планирует добиться изменения законов, касающихся механизмов признания жилья аварийным и его расселения.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Андрей Зобнин. Фото партии "Новые люди".

Председателю саратовского регионального отделения партии «Новые люди» Андрею Зобнину баллотироваться в Госдуму предложили сами жители, которые увидели, что он всегда готов к диалогу и решает те проблемы людей, до которых у местных властей не доходят руки. Специалист по здоровому образу жизни Елена Хохлова тоже надеется на поддержку своей аудитории. В своем блоге в Инстаграм она делится программами здорового питания и упражнениями для поддержания формы и восстановления после травм и болезней. Вместе с партией Елена будет развивать массовый спорт и учить людей заботиться о себе, чтобы иметь возможность вести активный образ жизни до старости.