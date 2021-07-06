«Слишком много льготников»: в Самаре десяткам детей отказывали в приеме в первый класс по прописке

В школе №90 уже сегодня напряженная ситуация с местами для первоклассников. Фото: Яндекс.Карты

«Вакантных мест нет»

- Мою дочь не взяли в первый класс! Отказано в связи с отсутствием вакантных мест в школе №90, - такое сообщение написала у себя в соцсетях самарчанка Мария Пашинина, известная в городе автор книг о «Самарике». - Слишком много льготников. Школа набирает 75 первоклассников, а по прописке детей больше ста. Поэтому система сделала выбор - кто идет, а кто нет.

Мария Пашинина рассказала, что в общей сложности в школу №90 не попало 49 ребят, прикрепленных к ней по прописке. Она рассказала, что относящийся к школе №90 микрорайон в границах ул. Стара-Загора, 22 Партсъезда, Советской Армии и пр.Карла Маркса активно застраивается, и у родителей есть серьезные опасения, что одна-единственная школа микрорайона не выдержит такой нагрузки.

- Наш микрорайон растет с каждым годом. Детей прибавляется и прибавляется, - пишет Мария Пашинина. - А скоро их будет еще больше: компания-застройщик продолжает застройку территории под нашими окнами 23-этажными высотками.

Другие жители микрорайона поддержали Марию.

- Люди уже сейчас не могут попасть в школу рядом с домом, а что будет дальше? - пишет Егор Музуров. - На 4 квартал 2021 года запланирована сдача в эксплуатацию 17этажного жилого дома (338 квартир), На 3 квартал 2022-го - еще трех 24-х этажных домов (880 квартир). Кроме того, в мае 2021 года выдано разрешение на строительство еще одной 17-этажки. Эти дома относятся к школе 90. Все ли детки смогут в ней учиться, если уже сегодня школа не справляется с потоком первоклашек?

Микрорайон активно застраивают высотками. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«В других школах есть свободные места»

В социальных сетях представители департамента образования пояснили: отказать в приеме в школу ребенку могут только по причине отсутствия в ней свободных мест.

- Руководитель общеобразовательного учреждения вправе отказать в приеме обучающихся, в случае, если в школе отсутствуют свободные места, - написали представители департамента. - Количество мест определяется, исходя из имеющихся условий - проектной мощности здания, наличия педагогических кадров, свободных кабинетов и т.д.

Родителям первоклашек, которые не попали в школу по прописке, посоветовали подавать заявления в другие учебные заведения.

В мэрии в ответ на запрос «КП-Самара» пояснили, что прием детей в первые классы продолжается, и местами в школе будет обеспечено 100% самарских первоклашек. Правда, не для всех эти места будут в ближайшей школе «по прописке».

- До 30 июня школы принимали заявления в отношении детей, которые имеют внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживают на закрепленной за школой территории, - сообщили в мэрии. - Эти списки уже сформированы, приказы о зачислении оформлены. С 6 июля стартовал второй этап приема заявлений в первый класс - дети принимаются в любое образовательное учреждение на имеющиеся свободные места. Он продлится до 5 сентября. Родители, дети которых не попали в список зачисленных в 1 класс на 2021-2022 учебный год в школу по прописке, также могут подать заявление о приеме в 1 класс в любое общеобразовательное учреждение, в котором имеются свободные места. На начало второго этапа приема таких мест в Самаре было более двух тысяч.

«Зачислили всех»

К счастью, ситуация с первоклассниками, которые не смогли поступить в школу №90, разрешилась. Как сообщила Мария Пашинина, после поднятой шумихи и запросов СМИ ей на почту пришло уведомление о зачислении ее дочери в первый класс.

- Зачислили не только ее, но и всех 49 человек, что были по прописке, но не прошли, - сообщила Мария Пашинина.

Для этого в учебном заведении были открыты дополнительные первые классы.

В мэрии сообщили, что в ходе приемной кампании в этом году в школах города уже открыли 1691 дополнительное место для первоклассников сверх ранее планируемых.

Также Мария Пашинина подняла вопрос об открытии отдельного корпуса для начального звена школы №90. Для этих целей она предложила использовать корпус машиностроительного колледжа на ул.Стара-Загора, 29, который уже много лет пустует.

- В этом году первоклассников много, в следующем их будет еще больше. Очевидно, что для начальной школы нужен отдельный корпус. Но пока, может, есть возможность отремонтировать это здание, уже построенное, с коммуникациями? И если оно подходит для детей, то, возможно, на пару-тройку лет отдать его школе? - предложила Мария Пашинина .

Реакция мэрии на это предложение пока неизвестна.

КОНКРЕТНО

Заявление о приеме в 1 класс на 2021-2022 учебный год в любое общеобразовательное учреждение на свободные места можно подавать с 6 июля 2021 года. Наличие свободных мест можно уточнить на официальных сайтах образовательных учреждений или в департаменте образования по тел. (846) 332-82-48, 332-23-25.