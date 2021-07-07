«Стал врачом после страшного ДТП»: в Самаре наградили участников конкурса «Медицина - это призвание»

Награждение прошло в пресс-центре "Комсомолки" Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- После ДТП, сломанного позвоночника и вывернутой стопы, пришлось вернуться к истокам. Мои родители врачи, вот и я по наставлению родителей пришел в медицину, - рассказал Сергей Куроедов из Отрадного. - Теперь планирую продолжить развиваться в этом направлении. Сергей стал лидером народного голосования в конкурсе «Медицина - это призвание» на сайте samara.kp.ru. Его поддержали 2114 голосами. Напомним, конкурс в преддверии Дня медицинского работника ИД «Комсомольская правда» проводит уже несколько лет подряд. В этом году участие в нем приняли 22 медика.

Сергей Куроедов и сотрудники КП-Самара. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Также в пятерке лидеров голосования на сайте оказалась Римма Шаяхметова. Она уже более 10 лет работает в медицинской сфере ревматологом, освоила УЗД.

- С 2019 года по настоящее время работаю в ООО «Медицинский лучевой центр». С детства выбор профессии был решен, с начальной школы точно знала, что буду доктором, двигателем моего прогресса является, конечно же, моя семья, когда в классах постарше узнала, что мой папа болен, тогда для себя решила, что обязательно его вылечу. С тех пор и по сей день являюсь лечащим врачом моего папы. Большой путь мы преодолели вместе. Считаю, что именно через призму моего отца, смотрю на всех пациентов, ведь это чьи-то родственники, такие же близкие, как и мой папа! - отметила Римма.

Самыми активными участниками конкурса стали специалисты клиники «ЭДЕНТАЛЬ». Сразу четыре врача оказались в числе номинантов. Из них в тройку лидеров читатели сайта отправили Дарью Рукину.

Дарья врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог клиники «ЭДЕНТАЛЬ». В профессии уже более 10 лет.

- Самое интересное в работе - завоевать доверие не только взрослых пациентов, но и детей. Работая с детьми, приходится быть не только врачом, но и психологом. Чтобы работа была на высшем уровне нужно многому учиться и постоянно проводить самоанализ. Я регулярно прохожу обучение в ведущих институтах России и зарубежья. Приятно, когда пациенты отмечают, что лечение прошло без боли и неприятных ощущений и рекомендуют своим друзьям и родным, - поделилась Дарья.

В тройке лидеров народного голосования Дарья Рукина. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Также в пятерки лидеров от клиники «ЭДЕНТАЛЬ» Камран Азизов. Он уже неоднократно становился героем публикаций «Комсомолки». В июне 2020 года хирург-имплантолог Камран Намигович Азизов и его коллега, ортопед Нико Тенгизович Кукава, мастерски провели дентальную имплантацию с последующим протезированием пациентке, которой было на тот момент 92 года, а точнее в 92 года и 7 месяцев. Таким образом, пациентка клиники «ЭДЕНТАЛЬ» стала подтверждением того, что импланты могут быть установлены в любом возрасте.

На четвертом месте народного голосования - заведующий хирургическим отделением стоматологии в Клиниках доктора Кравченко, хирург-стоматолог-имплантолог Алишер Далимов. Стаж работы 11 лет.

- Выполняю за месяц порядка 40 операций самой разной сложности: от удаления зуба до пластики костной ткани, помню каждого своего пациента и историю его болезни. В Клиниках доктора

Кравченко работаю с 2013 года, а с 2016 года стал заведующим хирургическим отделением. Постоянный участник российских и международных конгрессов и обучающих семинаров, - рассказал о себе Алишер Далимов.

Еще пять призеров выбрало жюри. В номинации «За ответственность и последовательность в профессии» отметили врача-сосудистого хирурга центра лазерного лечения «НаноМед» Анну Старостину. Ксения Загидуллина получила награду в номинации «За рвение в работе».

- День медицинского работника стал моим профессиональным праздником в 2016 году. С 2020 года я работаю врачом-рентгенологом в кабинете компьютерной томографии Клиник СамГМУ. Пока не могу похвастаться большим стажем работы, но точно могу выделить у себя большое рвение к работе, энтузиазм, желание получить огромный багаж знаний и опыта, и доказать себе в дальнейшем, что медицина - это моё призвание, - отметила Ксения.

Ксения Загидуллина получила награду в номинации «За рвение в работе». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Награду «За преданность профессии» получил Андрей Рогозин - кандидат медицинских наук, малоинвазивный хирург, врач-УЗИ.

- В профессию привели книги Николая Михайловича Амосова и Федора Григорьевича Углова. Выбор специализации был определен знакомством с профессором Скупченко Виталием Викторовичем. В Клиниках доктора Кравченко работаю с 2006 года, - рассказал о себе Андрей Рогозин.

«За умение найти баланс» жюри отметило Марину Семушкину.

- Я мама троих замечательных детишек и, конечно же, медицинский работник! Любовь к медицине у меня с детства, мне очень нравилось играть в больничку со своей сестрой. В 2004 окончила с красным дипломом Губернский колледж г. Похвистнево, специальность «Лечебное дело». В 2004 году я устроилась работать в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара фельдшером и уже 17 лет работаю в этой замечательной медицинской организации. Я очень люблю свою профессию.

«За умение найти баланс» жюри отметило Марину Семушкину. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«За умение беречь сердца» награду получил сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Реавиз» Роман Фарафонтов.

Редакция «Комсомолки» благодарит всех медицинских работников за их ежедневный труд.