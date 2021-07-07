«А парковаться где?»: будущие жильцы нового района за «Амбаром» в Самаре выступили против сокращения машиномест

Застройщик нового микрорайона хочет вынести парковки за пределы дворов, но будущие жильцы не в восторге от идеи Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре на публичных слушаниях обсудили парковочные места в новом строящемся жилом микрорайоне «Амград». На слушания пришли многие будущие жильцы микрорайона. Они высказались против уменьшения числа парковок.

«С коэффициентом 0,25%»

На слушания застройщик - компания «Глобал Вижн Девелопмент» - представил проект отклонений от предельных параметров застройки, а также на условно разрешенный вид использования участков под хранение автотранспорта. Изменения коснулись сразу нескольких участков. Там, где должны вырасти новые жилые дома, застройщик предложил использовать понижающий коэффициент в 0,25%, то есть в четыре раза сократить число парковочных мест. Это предложение вызывало бурю возмущения со стороны будущих жильцов.

- В этом зале собрались люди, которые купили квартиры в «Амграде». Мы все против того, чтобы нам уменьшали число парковочных мест, - заявили участники слушаний.

«Стоянки будут, но в стороне»

Однако проектировщики объяснили, что парковочные места сокращают специально - такова концепция нового микрорайона.

- Вместо того чтобы обеспечивать парковочные места непосредственно рядом с домами, в проекте мы добиваемся достижения нормативного показателя по парковкам другим образом, - пояснила проектировщик. - Мы хотим освободить жилые кварталы от засилья машин и вынести автостоянки за пределы дворов, но в шаговой доступности. Для этого мы снижаем коэффициент числа парковочных мест и переводим несколько соседних участков под условно разрешенный вид использования - хранение автотранспорта. Там могут разместиться как обычные автостоянки, так и многоуровневые гаражи.

«Мы хотим парковаться бесплатно»

Однако участники слушаний высказали опасения по поводу этих парковок.

- Скорее всего, они будут платными. А мы хотим, чтобы около домов было достаточно места, чтобы можно было бесплатно оставлять там машину, - отметили будущие жильцы микрорайона. - Этот район не слишком хорошо обеспечен общественным транспортом, поэтому многим понадобятся личные автомобили. Люди рассчитывают на бесплатные места у подъезда, а вы предлагаете им платный паркинг в стороне.

В результате большинство присутствующих на слушаниях высказалось против уменьшения числа парковочных мест в «Амграде». Результаты публичных слушаний будут оформлены протоколом. Однако по закону они носят только рекомендательный характер. Окончательное решение, разрешать ли застройщику такой проект, будет принимать глава города.