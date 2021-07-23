Платным зонам не бывать? Чего не хватает самарским пляжам

У самарцев к пляжам есть вопросы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Вода пригодна для купания»

Это лето в Самаре выдалось особенно жарким, так что наш город стал полноценным городом-курортом. Пока в Сочи и в Крыму бушевали ливни, и погода не радовала теплом, на самарских пляжах люди купались стоя - в прошлом году такое можно было видеть только на курортах краснодарского края. В общем, пляжи стали одним из самых популярных мест отдыха для горожан. Все гости города признают - самарские пляжи чуть ли не лучшие в стране. Самые большие, широкие, оборудованные, довольно безопасные. Но все равно у самарцев остаются претензии и вопросы. Например, к наполнению пляжей да и к поведению людей.

- В Самаре работает восемь оборудованных пляжей. Очень важно понимать, что за их пределами, за знаком «Граница зоны купания», плавать в самом деле нельзя, это опасно. Ведь на официальных пляжах дно проверяют водолазы, они смотрят, чтобы не было резких перепадов, например. А вот в других зонах могут быть такие ямы, и из-за них люди могут тонуть, - отметил заместитель руководителя управления благоустройства администрации Самары.

В этом году все пляжи были открыты вовремя.

- Пляж находится на водном объекте, есть требования экологического и водного законодательства. Мы не имеем права проводить работы по обустройству пляжа до тех пор, пока уровень воды не опустится до нужной отметки. 15 мая мы начали завозить песок, все успели. Закрыт был только один участок, где работал «ВолгаФест», - рассказал Виктор Ненашев. Также он расстроил горожан: деревянных настилов в ближайшее время на горячем песке не появится. Зато в Самаре есть доступные пляжи для людей с инвалидностью - это действительно наше ноу-хау.

Еще одна хорошая новость - пригодной для купания вода остается на всех пляжах.

- Раз в 10 дней мы должны брать воду на тест по эпидемиологическим показателям, проводит анализы Роспотребнадзор. Проверяем на все. В этом году пока вода на всех пляжах пригодна для купания, - рассказал Виктор Ненашев.

«И никакой торговли!»

А вот платных пляжей и прочих объектов торговли на пляжах не появится - как объяснили в администрации, это невозможно по закону.

Все пригодные участки мы - городская администрация - забрали себе, по договору на 20 лет. Эта земля передана конкретно для организации пляжей, здесь нельзя вести коммерческую деятельность. Поэтому мы не можем сдать часть пляжа в аренду, чтобы там ставили автоматы для продажи воды, платные лежаки и зонтики. Это невозможно. Поэтому пляжи будут оставаться такими - но зато бесплатными, - отметил Виктор Ненашев.

О безопасности пляжей в Самаре тоже заботится городская администрация. Здесь работают спасательные пункты, проводятся постоянные проверки. Но представители мэрии призывают и самих жителей быть внимательнее.

- У нас ежедневно на территории восьми пляжей работают 14 спасательных постов, где несут службу 44 спасателя от специализированной организации ОСВОД. Там граждане работают старше 18 лет, прошедшие подготовку, - говорит и. о. руководителя управления гражданской защиты администрации Самары Евгений Вдовин. - Но мы призываем и самих граждан соблюдать ряд правил: во-первых, сначала остыть, прежде чем прыгать в воду, во-вторых - исключить употребление алкоголя, в-третьих не допускать опасных игр на воде. Наши спасатели и полиция проводят рейды по пляжу, смотрят, как ведут себя отдыхающие, делают замечания, выдают памятки. Все это нужно для того, чтобы предостеречь людей от опасности.

«Собакам на пляже не место?»

Но даже те, кто пляжи Самары оценил по достоинству, говорят: есть и много раздражающих элементов. Например, горожане с собаками, которые купаются среди людей. Зоозащитники указывают, что в домашних питомцах нет ничего страшного - их глистогонят, прививают. Но люди боятся!

- Вообще есть правила поведения на пляже, с собаками там находиться нельзя. Мы можем предложить гражданам с животными проводить водные процедуры для питомцев как раз за границами городских пляжей, - отметил Виктор Ненашев.

Планов открыть «собачий пляж» у администрации нет, но, возможно, этот вопрос обсудят в дальнейшем.

В то же время жители отмечают, что на пляжах не хватает обычных зон комфорта: например, душа, мойки для ног, лежаков, воды. А еще - зон для курения. Пока что в администрации просто заявляют: мол, курить на пляжах нельзя, вот и делайте что хотите. Но курильщики предаются своей привычке просто на пляже - и это, конечно, злит окружающих. Но появятся ли такие зоны в дальнейшем, в администрации пока сказать тоже не могут.

А что не нравится на самарских пляжах вам?

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