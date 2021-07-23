Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021: прогноз на матч 1 тура РПЛ

«Крылья» и «Ахмат» встречались в прошлом сезоне в Кубке России, основное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победили самарцы. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 1 тура РПЛ Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021 – 0:0.

Сложно делать какие-либо прогнозы в начале сезона, а тем более перед первым туром. Совершенно непонятно, в какой форме прибывают команды и на что способны.

«Крылья» стали настоящим открытием прошлого сезона и влюбили в себя многих. Особенно симпатизировать самарцам начали после финала Кубка России, где «Крылья» уступили «Локомотиву» 1:3, но показали красивый и смелый футбол.

Однако теперь впереди у подопечных Игоря Осинькина испытание куда серьезнее – целый сезон в Премьер-лиге.

В Самаре выполнили главную задачу на это межсезонье – сохранили всех лидеров. Команду покинули только Александр Гацкан, Дмитрий Комбаров, Владимир Полуяхтов, Егор Голенков, Геннадий Киселев и Рикарду Алвеш.

«Крылья» не стали полностью обновлять состав, как это делает большинство команд. Вместо этого волжане точечно усилились. Команду пополнили россияне Данил Липовой из «Динамо» и Герман Онугха из датского «Вайле», украинец Дмитрий Иванисеня из луганской «Зари». Вернулись в «Крылья» Данил Пруцев и Максим Глушенков, который будет выступать за самарцев на правах аренды. Также в ближайшее время все ждут, что «КС» объявят о подписании 16-летнего вундеркинда Сергея Пиняева.

Сразу после сборов в Сербии перед стартом сезона «Крылья» провели два товарищеских матча с «Уралом» - в Екатеринбурге и в Самаре. Обе игры подопечные Игоря Осинькина проиграли.

«Ахмат» за неделю до игры с «Крыльями» сыграл вничью в контрольном поединке с венгерским «Халадашем» 0:0.

В это межсезонье из потерь у грозненцев выделяется Владимир Ильин, который с нового сезона будет выступать за «Краснодар». Зато к команде Андрея Талалаева присоединились Игорь Коновалов из «Рубина», Виталий Лысцов из «Локомотива», Мохамед Конате из «Химок» и Даниил Уткин из «Краснодара».

Противостояние «Крыльев» и «Ахмата» для многих болельщиков принципиальное. Самарцы помнят поражение в финале Кубка России в 2004 году, грозненцы хотят взять реванш за проигрыш в полуфинале того же турнира прошлого сезона. Огня в противостояние добавляет то, что возглавляет «Ахмат» бывший тренер «Крыльев» Андрей Талалаев.

Однако несмотря на все это, на мой взгляд, матч получится осторожным и нерезультативным. Команды не знают, чего ждать друг от друга, поэтому будут прощупывать почву и изучать соперника.

Мой прогноз – будет ничья 0:0.