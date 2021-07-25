Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура РПЛ

Игра начнется в 20:00 по самарскому времени (19:00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новый сезон в России уже стартовал, но до Самары большой футбол добрался только в воскресенье. 25 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» «Крылья Советов», которые вернулись в элиту российского футбола, примут грозненский «Ахмат».

В прошлом сезоне команды выступали в разных лигах, однако успели встретиться: жеребьевка свела их в полуфинале Кубка России. Тогда основное время матча закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти успешнее были самарцы.

«Крылья Советов» сумели выполнить главную задачу этого межсезонья – не растеряли своих лидеров. Команду покинули только несколько человек, среди которых Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан, Рикарду Алвеш и Владимир Полуяхтов. У «Ахмата» из серьезных потерь только Владимир Ильин. Зато грозненцам удалось заполучить Даниила Уткина из «Краснодара», Мохамеда Конате из «Химок», Виталия Лысцова из «Локомотива» и Игоря Коновалова из «Рубина».

Самарцы тоже точечно укрепились. К команде присоединились уже знакомые болельщикам Максим Глушенков и Данил Пруцев, а также Данил Липовой из «Динамо», Герман Онугха из датского «Вайле», украинец Дмитрий Иванисеня из луганской «Зари» и 16-летний вундеркинд Сергей Пиняев.

Статистика личных встреч Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021

Для самарских болельщиков противостояние с «Ахматом» - принципиальное. Все началось в 2004 году, когда в финале Кубка России «Крылья» уступили тогда еще грозненскому «Тереку».

Всего же друг с другом команды встречались 26 раз, и статистика на стороне «Ахмата». Грозненцы побеждали в 14 матчах, самарцы – в шести. Еще шесть встреч закончились вничью.

Прогнозы на матч Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021

Букмекеры предполагают, что молодая и талантливая банда Игоря Осинькина, которая в прошлом сезоне пошумела в ФНЛ и Кубке России, обыграет «Ахмат». Об это говорят коэффициенты, которые дают на победу «Крыльев» - они в районе 2.6. Коэффициенты на то, что «Ахмат» увезет из Самары три очка, в районе 3.1 – 3.2.

Шансов на ничью еще меньше – на нее дают 3.2 – 3.4.

Прямая трансляция матча 1 тура РПЛ Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021

На игру пустят меньше 500 болельщиков, поэтому основная масса любителей футбола будет смотреть игру по телевизору или в интернете.

Трансляция матча Крылья Советов – Ахмата состоится 25 июля 2021 в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по самарскому времени (19:00 по московскому).

Также следите за трансляцией на сайте samara.kp.ru.