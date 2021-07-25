Самарцы могли отыграться, но не хватило удачи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный вопрос, который волновал многих болельщиков, - смогут ли «Крылья» продолжить показывать свой яркий футбол уже в Премьер-лиге. И подопечные Игоря Осинькина показали, что они готовы гнуть свою линию, однако поняли это «Крылья» слишком поздно. Предлагаем вашему вниманию обзор матча 1 тура РПЛ Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021.

«Ахмат» устроил горячей молодежи Самары холодный душ уже на шестой минуте. Данил Уткин, арендованный у «Краснодара», в касание с лета вколотил мяч почти в девятку. Без шансов для вратаря «КС» Ивана Ломаева.

Гости продолжили давить и полностью захватили инициативу. Самарцы пытались найти бреши в плотных рядах «Ахмата», но так и не нашли. Зато нашли грозненцы.

Первая попытка двух новичков «Ахмата» Карапузова и Конате закончилась ничем (первый прострелил, второй пробил мимо ворот), а вот вторая завершилась взятием ворот. Владислав Карапузов подал, Мохамед Конате в высоком прыжке переправил мяч в ворота – 0:2.

Во второй половине тайма самарцы смогли собраться и принялись организовывать довольно перспективные атаки. Только довести их до удара не получалось очень долго. Первую скрипку играл Антон Зиньковский. Он не боялся обыгрывать одного-двух игроков «Ахмата» и бить. Только мяч упорно не летел в ворота.

Гости затыкали все свободные зоны и не давали самарцам свободно дышать. Отсюда и все беды. «Крылья» то и дело впадали в панику от нехватки кислорода и совершали ошибки. В перерыве перед главным тренером самарцев Игорем Осинькиным стояла сложная задача – успокоить свою команду и сделать так, чтобы она поверила, что отыграться еще можно.

Загадка, что сказал наставник волжан своим подопечным, но «Крылья» вышли на второй тайм злыми и заряженными. Они тут же рванули вперед, и это принесло свои плоды. Не прошло и пяти минут, как «Крылья» отквитали один мяч. Сергеев откликнулся на шикарную передачу в штрафной «Ахмата» и пробил. Вратарь гостей Виталий Гудиев отбил этот удар, но мяч подхватил Владислав Сарвели – 1:2.

Автор первого гола «Крыльев» в этом сезоне РПЛ – Владислав Сарвели. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Еще одно решение Осинькина, которое оправдало себя, - выход Романа Ежова, который заменил Данила Липового. Последний показал себя не во всей красе, зато Ежов был периодически опасен у чужих ворот.

Впрочем, Зиньковского у «Крыльев» в этой игре никто затмить не мог. Он продолжал накручивать защитников «Ахмата» и искать возможности для удара. Один раз Антон даже рухнул в штрафной гостей после того, как перекинул защитника, но судья показал, что надо продолжать играть.

Лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона Иван Сергеев снова напомнил о себе на 75 минуте, когда после подачи Витюгова он пробил по воротам «Ахмата» головой. Но мяч пролетел выше.

Кто точно был у самарцев на кураже в этой игре, так это Иван Ломаев. Его вины в пропущенных мячах нет, зато дважды голкипер «Крыльев» выигрывал дуэли с нападающими «Ахмата», когда те выходили с ним один на один. Если бы не он, счет был бы крупнее.

За 12 минут до конца матча Игорь Осинькин бросил в бой новичка «КС» Германа Онугху. Тот в Дании доказал, что способен спасать матчи. Принялся он это делать и в Самаре (в том числе эффектным ударом через себя), но удача сегодня была явно не на его стороне – был Герман либо мимо, либо в руки вратарю «Ахмата» Гудиеву.

Уже в добавленное время Иван Сергеев мощнейшим ударом должен был сравнивать, но только сотряс штангу ворот грозненской команды.

«Крылья» во втором тайме прибавили и были близки к тому, чтобы сравнять, но сделать этого не получилось – 2:1 – «Ахмат» увозит из Самары победу, а «КС» получили первый жестокий урок Премьер-лиги.

Расслабляться самарцам некогда – уже в пятницу, 30 июля, «Крылья» примут московский «Спартак».