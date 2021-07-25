Неподвластен времени: президент самарского Центра Высоцкого – о поэте и певце

Фотография из архива общественного фонда «Центр В.Высоцкого в Самаре», руководитель Михаил Трифонов. Фото: Е.Савалова, Москва, июль 1974 года

Президент регионального общественного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре» ко дню смерти поэта, певца и актера специально для «КП» написал авторскую колонку.

Есть во все времена популярный Владимир Высоцкий, и есть все остальные. Это нисколько не уменьшает творческого значения для развития искусства многих коллег Высоцкого по поэтическому и актерскому мастерству, поскольку он всегда был один в своей неповторимости. Многие считают, что за одним из поворотов судьбы Владимира Высоцкого просто нашел счастливый случай, – и это тоже верно, как верно и то, что он сделал себя сам. Наверное, совпадение этих двух моментов и привело Высоцкого к всеобщему признанию, которое продолжается, вот уже, свыше 50 лет. А началось все в середине шестидесятых, когда пришло время песен Владимира Высоцкого. Песни эти ворвались в нашу жизнь бурлящим потоком чистой правды, возвращая всем такую забытую и желанную справедливость. Без Фортуны здесь явно не обошлось… Потом Высоцкого не раз пытались согнуть, подчинить его творчество тогдашней идеологии, но песни его, обладая бронебойным калибром, разлетались по стране со сверхзвуковой скоростью. Эти песни источали такой невероятный аромат ушедшей эпохи в которой Владимир Высоцкий пробыл с нами всего 42 года, что, невзирая на многие житейские трудности, – то самое, теперь уже такое далекое время, в них было просто волшебным в своей сюрпризной молодости и уверенной стабильности. Ночью Высоцкого часто посещала бессонница, просыпалось желание поработать, дать волю поэтическим словам, и именно тогда к нему на плечо тихо опускалась Муза, шепча слова многих известных сегодня песен. Популярность Владимира Высоцкого в СССР и в Куйбышеве была столь велика, что он полностью соответствовал фразе, которую как-то обронил один малоизвестный актер: «Я не звезда, я просто – Млечный Путь…» Но на самом деле Высоцкому соответствовали слова героя одной из его собственных шуточных песен: «Проверенный, наш, товарищ…» Владимир Высоцкий был скромен, и хотя, по словам актера театра на Таганке Дмитрия Межевича, он всегда сознавал свою популярность, на людях он ее не замечал… Высоцкий предпочетал работать над словом и песней до своего грозового часа, а не почивать на прежних лаврах

В историю можно попасть, можно влипнуть, а можно просто стать историей, шагнув в Вечность… Так и случилось с Высоцким. Он значительно опередил свое время и ему, посаженному на литую цепь почета, судьбой было уготовано через свои песни и стихи донести людям все то, что их волнует и беспокоит, найти у них отклик, а дальше – перегрызть эту золотую цепь и выбежать в грозу...