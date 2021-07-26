В Самаре прошла регата памяти Владимира Высоцкого. Показываем фото

В Самаре регата прошла в день смерти Высоцкого – 25 июля.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В эти выходные, 24 и 25 июля, в Тольятти и в Самаре прошла XXI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. В гонках крейсерских яхт приняли участие спортсмены и любители.
Эта гонка вошла в календарь соревнований федерации парусного спорта России. В субботу и в воскресенье, 24 и 25 июля, спортсмены соревновались в акватории яхт-клуба «Дружба» в Тольятти. В Самаре же 25 июля участники прошли 2,5 морские мили, стартовав от острова Голодный.
В Самаре спортсмены прошли 2,5 морские мили.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
24 июля в Тольятти прошли соревнования для крейсерских яхт, а 25 июля – регата для юношей и девушек яхт классов «Луч-радиал», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «Лазер 4,7».
Тольяттинская дистанция была заметно длиннее самарской – 20 морских миль.
Стартовали яхты от остова Голодный.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Однако у самарской было преимущество – ее можно было разглядеть с берега. Поэтому на второй и четвертой очередях набережной Волги собрались зрители.
- Нам все очень понравилось. Поехали с внуком гулять на набережную и случайно застали регату. Специально на нее не приезжали, зато Ленька, внук, все глаза просмотрел, - делится впечатлениями самарчанка Тамара Викторовна.
Цель регаты – популяризовать парусные спорт.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Регата памяти Высоцкого проходит с 2000 года.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Гонку можно было посмотреть и с правого берега Волги.
Зрители остались довольны увиденным.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Всего за победу боролись 25 команд.
Часть спортсменов уже не в первый раз принимает участие в этой регате.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Цель регаты – популяризовать и поддержать парусный спорт в Самарской области, а также пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи.
Понаблюдать за регатой можно было с набережной Волги в Самаре, а также с правого берега.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Самаре гонка длилась всего около двух часов.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Регату памяти Владимира Высоцкого проводят с 2000 года. Она приурочена ко дню смерти поэта и певца.
А вы были на регате? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Фото: Альберт ДЗЕНЬ