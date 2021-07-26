В Самаре прошла регата памяти Владимира Высоцкого. Показываем фото

В Самаре регата прошла в день смерти Высоцкого – 25 июля. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В эти выходные, 24 и 25 июля, в Тольятти и в Самаре прошла XXI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. В гонках крейсерских яхт приняли участие спортсмены и любители.

Эта гонка вошла в календарь соревнований федерации парусного спорта России. В субботу и в воскресенье, 24 и 25 июля, спортсмены соревновались в акватории яхт-клуба «Дружба» в Тольятти. В Самаре же 25 июля участники прошли 2,5 морские мили, стартовав от острова Голодный.

В Самаре спортсмены прошли 2,5 морские мили. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

24 июля в Тольятти прошли соревнования для крейсерских яхт, а 25 июля – регата для юношей и девушек яхт классов «Луч-радиал», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «Лазер 4,7».

Тольяттинская дистанция была заметно длиннее самарской – 20 морских миль.

Стартовали яхты от остова Голодный. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Однако у самарской было преимущество – ее можно было разглядеть с берега. Поэтому на второй и четвертой очередях набережной Волги собрались зрители.

- Нам все очень понравилось. Поехали с внуком гулять на набережную и случайно застали регату. Специально на нее не приезжали, зато Ленька, внук, все глаза просмотрел, - делится впечатлениями самарчанка Тамара Викторовна.

Цель регаты – популяризовать парусные спорт. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Регата памяти Высоцкого проходит с 2000 года. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Гонку можно было посмотреть и с правого берега Волги.

Зрители остались довольны увиденным. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Всего за победу боролись 25 команд.

Часть спортсменов уже не в первый раз принимает участие в этой регате. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Цель регаты – популяризовать и поддержать парусный спорт в Самарской области, а также пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи.

Понаблюдать за регатой можно было с набережной Волги в Самаре, а также с правого берега. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре гонка длилась всего около двух часов. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Регату памяти Владимира Высоцкого проводят с 2000 года. Она приурочена ко дню смерти поэта и певца.