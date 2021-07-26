Что произошло после матча Крылья Советов – Ахмат 25 июля 2021 в 1 туре РПЛ

«Крылья» уступили «Ахмату» 1:2 в первом матче после возвращения в РПЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Футбольный бог проверяет нас»

«Крылья Советов» вечером в воскресенье, 25 июля, открыли свой сезон в Российской премьер-лиге матчем с «Ахматом». Удачным результат не назовешь – самарцы проиграли на своем поле 1:2. Однако упрекнуть «Крылья» в безвольности нельзя – команда боролась и могла зацепиться за очки в этой встрече. Это отметил и наставник «КС» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

- Мы забили гол, мы создали еще моменты. Могли, конечно, пропустить еще. Но в целом, наверное, играя в этот момент по счету, немного раскрывались, рисковали. Были близки к спасению игру. Такой вот первый матч, который получился не очень хорошо для нас. Мы должны извлекать уроки. Мы должны привыкать к такой манере игры, к тем единоборствам, которые были у соперника. Этого нам с первых минут не хватило, - приводит слова главного тренера «Крыльев» пресс-служба клуба.

Также Игорь Осинькин рассказал, почему его команда провалила первые 30 минут матча:

- Нас очень раскрыл первый гол. О чем-то характерном нельзя говорить – слишком быстрый он. Наверное, это момент перехода от одной лиги к другой. Градус игры, градус единоборств разный. Здесь, наверное, мы не донастроились, хотя то, о чем мы перед игрой говорили, в целом, это как раз такие моменты, как мы должны бороться в такой ситуации. Наверное, нас еще проверяет и футбольный бог.

«Мы превзошли соперника по ударам и по возможностям забить»

Визави наставника самарцев главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, напротив, считает, что его команда была ближе к третьему голу, чем «Крылья» ко второму. Однако он все равно отметил игру соперника.

- Мы и по ударам превзошли соперника, и по возможностям забить. Наверное, мы были ближе к третьему голу, чем «Крылья» к тому, чтобы забить второй. Нас заставили играть немного не в тот футбол, в который мы хотели во втором тайме. Мы перестроили схему, вынуждены были обороняться количеством и качеством. Но я рад, что моя команда проводила ответные атаки, доводили их до ударов и опасных моментов. Отмечу качественную игру «Крыльев», которые всегда в футбол играют. И в последние 15 минут я увидел вариант «Б» у «Крыльев», когда они больше подгружали. Понятно, что все команды развиваются, - отметил Андрей Талалаев.

«Иди сюда»

После матча наставник грозненцев дал волю эмоциям и вступил в перепалку с одним из болельщиков «Крыльев». Последний с трибуны спросил Талалаева, за что тот бросил «Крылья». В ответ главный тренер «Ахмата» крикнул болельщику: «Иди сюда, я тебе расскажу!». Болельщик спускаться не стал.

Видео появилось в телеграм-канале спортивного журналиста Романа Гуськова.

Напомним, что Андрей Талалаев возглавлял «Крылья» в концовке позапрошлого сезона. На посту главного тренера он сменил Миодрага Божовича. Однако перестановки на тренерском мостике не спасли самарскую команду от вылета в ФНЛ.

Впереди «Спартак»

В следующем туре «Крылья» ждет еще одно серьезное испытание – московский «Спартак». Игра пройдет уже в эту пятницу, 30 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена».

После матча с «Ахматом» пресс-служба «КС» задала Александру Солдатенкову, который вышел на матч с грозненцами с капитанской повязкой, вопрос: «К чему готовиться, чего ждать и о чем сейчас говорила команда перед игрой со «Спартаком»?». Солдатенков ответил следующее:

- Ничего, мы будем настраиваться. Будем биться, пытаться, доказывать. У нас нет другого варианта.