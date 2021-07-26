«Птичка в мазуте» поможет? Самарский фотограф провел откровенную фотосессию на нефтяном озере

В Самаре устроили необычную фотосессию для привлечения внимания к экологии. Фото: Максим Летов

Тема экологии актуальная как никогда актуальна в наши дни. В Самаре экоактивисты придумывают различные способы привлечения внимания чиновников к насущным вопросам. Так, уже почти 80 лет в Самаре на полигоне «Зубчаниновка» существуют мазутные озера, которые являются источником повышенной опасности на окружающих.

Самарский фотограф Максим Летов занимается фотографией уже много лет. Фотограф-урбанист рассказал «КП-Самара», как к нему пришла идея сделать необычную фотосессию на мазутных озерах.

- Я фотографирую с 2013 года. Я большой фанат урбанизма, поэтому такой стиль прослеживается и в моем творчестве, - рассказал журналисту «КП-Самара» самарец Максим Летов.

Максим закончил университет и долгое время был в поиске работы. Он увидел в социальных сетях проект «Квадратный метр» художника Арсения (ник vreditel_li, - прим. ред.) и предложил свою помощь в качестве волонтера. Во время активного участия в проекте Арсения, Максим познакомился с ребятами, близкими к самарской урбан-тусовке. С этого времени молодой человек стал больше фотографировать, и увлечение урбанисткой вышло на новый уровень.

- В основном я снимал заброшенные здания, крыши, подземные сооружения и заводы. Но со временем это однообразие стало надоедать, и я решил освоить портретную съемку, - поделился Максим Летов.

Девушка в образе птицы, испачканной в нефтепродуктах, позировала на мусорном берегу. Фото: Максим Летов

В апреле этого года фотограф приобрел новый фотоаппарат, который значительно улучшил качество фотографий, а, следовательно, и больше желающих получить красивые и необычные фотографии. Самарская модель Серафима Волга сделала своими руками необычную маску черного ворона, которая подала идею совместить необычную фотосессию и проблемы экологии.

- Я посоветовалась с подругой, и мы решили, что нужно поехать на мазутные озера и изображать испачканную в нефти птицу, - рассказала модель.

Мазутные озера в Самаре не могут ликвидировать много лет. Фото: Максим Летов

Вопрос экологии очень актуален, так как Самарская область является лидером по количеству выявленных мест несанкционированного хранения отходов. Мазутные озера на бывшем полигоне «Зубчаниновка» находятся в непосредственной близости от жилых районов и в трех километрах от реки Самара. С каждым днем жидкие химические отходы проникают в почву, попадают в грунтовые воды и реку, что может привести к экологической катастрофе.

Напомним, что вопрос о ликвидации мазутных озер поднимался уже не раз последние несколько десятков лет. Так, в 2004 году был создан проект по строительству очистных сооружений и проект технической рекультивации. В течение десяти лет панировалось ликвидировать полигон с мазутными озерами, однако потом все стихло.

Несколько лет назад чиновники обещали, что ликвидируют мазутные озера до конца 2020 года, но и этого не произошло.

- Территория не огорожена, никаких ликвидационных работ на ней не осуществляется, территория имеет свободный доступ, - рассказала Серафима Волга, которая стала той самой «птичкой в мазуте».

Откровенная фотосессия на берегу мазутного озера очень понравилась пользователям социальных сетей. Пост в инстаграм модели набрал больше 1000 «лайков», а кадры с «птичкой в мазуте» разлетелись по всевозможным пабликам ВКонтакте.

Самарцы, которые решили таким необычным способом привлечь внимание к проблеме мазутных озер, очень надеются, что «птичка» сможет повлиять на ситуацию на полигоне и дело уже наконец сдвинулось с мертвой точки.

Откровенная фотосессия привлекла внимание и на проблему обратили внимание. Фото: Максим Летов

На фотосессию оперативно отреагировали в самарском ЦУР. Они ответили на возмущения жителей, которые удивлены тем, что на территорию можно было спокойно пройти:

- По информации ГУ МВД по Самарской области: «По факту поступивших заявлений проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас указанное место в круглосуточном режиме патрулируют экипажи ДПС и ППС, кроме того, по сигналам от жителей туда выезжают сотрудники дежурной части. Сообщения от жителей поступают постоянно, однако все они – анонимные, - написали представители Центра управления регионом.

Очень надеемся, что в ближайшее время вопрос о ликвидации опасного объекта будет поднят на совещании правительства и чиновники примут окончательное решение.

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