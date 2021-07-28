Единым фронтом: самарские транспортировщики нефти помогли оснастить Клиники СамГМУ

Кислородный газификатор помогает дышать пациентам Клиник СамГМУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские транспортировщики нефти помогли переоборудовать терапевтический корпус Клиник СамГМУ под стационар для ковидных больных.

Второй год подряд врачи во всем мире борются с коронавирусной инфекцией. Самарским докторам в этом жизненно важном деле старается помочь АО «Транснефть – Приволга». Поддержку оказывают всестороннюю: от обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты до дорогостоящих инвестиций в переоборудование медучреждений.

Помочь дышать

В прошлом году медучреждениям, чтобы ответить на вызов времени, пришлось в срочном порядке развертывать ковидные госпитали. Клиникам Самарского государственного медицинского университета оборудовать для этой цели инфекционный корпус помогла «Транснефть–Приволга». Предприятие направило на закупку оборудования искусственной вентиляции легких и монтаж кислородопровода для пациентов, инфицированных COVID-19, семь миллионов рублей. Благодаря этому коечный фонд Самарской области для больныхкоронавирусомвырос на 100 коек. Какое-то время всем казалось, что ситуация стабилизируется – число зараженных пошло на спад, из нашей жизни одно за другим стали уходить ограничения, но положительная статистика была лишьвременной передышкой – цифры вновь поползли вверх. В клиниках медуниверситетаприняли решение переоборудовать еще один, терапевтический, корпус, и вновь на помощь пришла «Транснефть–Приволга». На этот раз предприятие выделило почти 22 миллиона рублей (большая часть из них пошла на мощный газификатор, обеспечивающий потребность пациентов в кислороде).

В Клиниках СамГМУ под прием ковидных больных переоборудованы инфекционное и терапевтическое отделения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На эти средства мы подготовили площадку и установили кислородный газификатор на семь кубов, - рассказал заместитель проректора по управлению имущественным комплексомНиколай Кравцевич. – Весь корпус оснастили системой кислорода снабжения, рассчитанной на 200 человек, госпитализированных на тот момент. Проведены работы по зонированию и другие, необходимые для перепрофилирования отделения в ковидный госпиталь. Благодаря АО «Транснефть - Приволга» мы смогли это сделать качественно и оперативно. Сегодня корпус вновь работает как терапевтический.

От каждого – по возможностям

Предприятие помогает медикам бороться с пандемией и другими способами. В прошлом году по просьбе руководства региона и муниципальных образований компания «Транснефть – Приволга» предоставила три автомобиля для передвижения врачей двух самарских и новокуйбышевской больниц. Это позволило значительно повысить количество пациентов, оперативно получающих медицинскую помощь на дому. Кроме того, предприятие оказало существенную помощь в закупке средств индивидуальной защиты для персонала медицинских учреждений Самарской и Волгоградской областей. Не остаются в стороне и сотрудники АО «Транснефть – Приволга»: более 300 человек приняли участие в волонтерской акции по приобретению средств индивидуальной защиты для медиков двух лечебных учреждений Самары – горбольницы №6 и городской станции скорой помощи. Отделению онкогематологии Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой нефтепроводчики передали рециркуляторы, которые позволяют обеззараживать воздух в помещениях в присутствии людей.

В отделениях реализована система снабжения кислородом людей с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, нефтепроводчикипомогают врачам бороться спандемией еще одним способом, доступным каждому из нас: на сегодняшний день на предприятии вакцинировались от коронавируса уже более 78% коллектива.