“Красота - это не только внешность”: для девушек и женщин с ограниченными возможностями здоровья в Самаре пройдет уникальный конкурс

Надежда Панина и помощник сенатора РФ Фарита Мухаметшина Максим Токмаков. Фото: личный архив Надежды Паниной.

- Такой конкурс впервые проходит не только в Самаре, но и в России, - утверждает Надежда Панина, инициатор и организатор инклюзивного конкурса красоты и таланта “Сияние Самары”. - В нашем конкурсе нет ограничений для участниц по состоянию здоровья. Среди конкурсанток, как девушки на инвалидных колясках, так и с инвалидностью. Мы приготовили для них много приятных сюрпризов. За две недели до финала начинается образовательная программа. Девочек ждет профессиональная фотосессия, мастер-классы от косметологов и визажистов, подарки и многое другое. Их научат любить себя. Для этого и создан наш проект, чтобы девочки переродились изнутри,

О Надежде Паниной “КП-Самара” уже много раз писала. После несчастного случая девушка осталась без ног, но эта трагедия стала для Надежды началом новой активной социальной жизни. Сейчас она занимается танцами в инклюзивном клубе, помогает животным и успешно представляет наш регион на всероссийских конкурсах красоты и таланта.

- То, что получила я в свое время, завоевав первую награду на конкурсе красоты, я хочу подарить нашим самарским девочкам, чтобы каждая участница могла почувствовать себя леди во всем, леди везде, - отмечает Надежда.

“Чуть-чуть страшно, но мы справимся”

Идею Надежды провести в Самаре городской конкурс красоты для особенных девушек и женщин поддержали не только общественники, но и городская администрация, департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, в числе первых откликнулся сенатор Российской Федерации Фарит Мухаметшин. И вот первый этап конкурса завершен. Девушки прислали свои заявки на участие, а строгое жюри отобрало девять конкурсанток. Именно их впереди ждет много интересного. В числе тех, кто прошел в следующий этап - Наталья Беспалова.

Ирина Кириллова, председатель правления «Паруса надежды» приветствует конкурсанток. Фото: Евгения ВАСИНА

Девушка призналась - участвовать в конкурсе красоты немного страшно, но все конкурсантки ей знакомы, и вместе они со всем справятся.

- Красота, она везде. Красивыми люди бывают не только внешне, но и внутренне. Мы тоже красивые и живем полной жизнью, участвуем в разных мероприятиях, ведем активную общественную деятельность. Мы везде! Это и подвигло меня стать участницей конкурса красоты и таланта, заявить об инвалидах с большой буквы, - смело заявила Наталья.

Девушка занимается гончарным делом, валянием из шерсти, ходит в туристические походы. В 2018 году она выпустила книгу стихов “Нам муза помогает жить”, в 2019 году - получила премию мэра. Кроме того Наталья заняла второе место среди инвалидов Самарского района на соревнованиях по теннису и первое - по легкой атлетике.

- Всех участниц конкурса я знаю. Они все красивые и достойные победы. Чуть-чуть, конечно, страшно пробовать себя в роли модели, но вместе мы справимся со всем, - улыбнулась Наталья.

Всем дразнилкам на зло

Сейчас участницы конкурса, прошедшие отбор, готовят домашнее задание. В частности, им предстоит снять видеоролик о себе. Главная сложность в том, что уложиться придется в полторы минуты. С этим серьезные проблемы у Татьяны Репиной. Девушка пока не решила, как же отразить в таком коротком видео все, чем она увлекается и занимается.

- У меня в жизни столько интересного, что я не знаю, как я уложусь в это время. Я и танцами занимаюсь, и детям помогаю, сижу с детьми друзей как няня, и животным бездомным тоже помогаю. Люблю узнавать и пробовать что-то новое. Пять лет я занималась в театре. Вот и этот конкурс для меня возможность попробовать что-то новое и попытка повысить самооценку, - честно говорит участница конкурса.

Конкурсантки готовы показать свои таланты. Фото: Евгения ВАСИНА

Хрупкая и очаровательная Татьяна призналась - участвовать в конкурсе красоты и таланта решилась, чтобы почувствовать себя красивой.

- Не секрет, что дети жестокие. В детстве мне доставалось от сверстников, ребята дразнили. Я решила попробовать почувствовать себя красивой. Хочу утвердиться в том, что и я могу быть красивой, - призналась Татьяна. - Я думаю, такие конкурсы очень нужны, чтобы повысить самооценку, пообщаться, найти друзей, узнать что-то новое, ведь человек он же всю жизнь учиться. Вот сейчас я познаю новое, - добавила Татьяна.

Есть у нее очень смелая и заветная мечта – сменить инвалидное кресло на трехколесный мотоцикл. Поэтому даже на знакомство с организаторами конкурса Татьяна пришла в образе романтичной байкерши.

Если вместе – все получится

Планы у организаторов конкурса масштабные. Это в этом году он городской, но если будет активный отклик, к участию планируют пригласить девушек и женщин со всей области, а позже - со всего Приволжского федерального округа.

Команду организаторов сложностями не испугаешь. Ведь в их числе также Центр комплексного социального обслуживания промышленного подразделения и СГОО ДИИД "Парус надежды".

Уже с 25 сентября для участниц начнется горячая пора – мастер-классы, встречи с экспертами. Финал запланирован на 8 октября.

Надежда Панина и Максим Токмаков. Фото: Евгения ВАСИНА

Как отметила Надежда Панина, с выбором победителей проблем не будет. Все девушки очень разные, каждая уникальна по своему, но критерии отбора уже утверждены. Кто будет выбирать призеров, пока секрет, но известно, что в жюри войдут представители департамента культуры, администрации города, а также участники всероссийских конкурсов красоты.

Поддерживать участниц можно в официальной группе конкурса.