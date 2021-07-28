Свежие новости о «Крыльях Советов» на 28 июля 2021: интерес к Бейлу и неясность с болельщиками

«Крылья» стартовали в этом сезоне с поражения от «Ахмата» 1:2. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сезон в РПЛ стартовал, результат для «Крыльев» в первом туре – не самый удачный. Самарцы проиграли на своем поле «Ахмату» 1:2. Впереди соперник еще сильнее – московский «Спартак». В преддверии игры 2 тура Премьер-лиги рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 28 июля 2021.

По болельщикам решат в четверг

Главный вопрос перед игрой со «Спартаком», которая пройдет в пятницу, 30 июля, пустят ли на нее болельщиков и если пустят, то сколько? Пока эти вопросы остаются открытыми.

Губернатор Самарской области сказал «Чемпионату», что есть вероятность, что на трибунах будет больше людей, чем на матче с «Ахматом». Тогда на игру пустили меньше 500 человек.

При этом решение по количеству людей на трибунах будут принимать за день до игры – в четверг.

На сайте «Крыльев» на момент написания материала билеты на игру со «Спартаком» купить нельзя.

Билеты на «Ахмат» можно вернуть или сходить по ним на «Сочи»

Кстати о билетах на «Ахмат». Те, кто купил билеты на эту игру, но на нее не попал, смогут вернуть деньги (сделать это можно с 26 июля) или сохранить билет и сходить по нему на игру с «Сочи», которая запланирована на 23 августа. Пройдет она на «Солидарность Самара Арене».

Чтобы вернуть деньги за билет, который вы покупали в интернете, нужно прислать на почту tickets@ks-samara.com заявление, в котором необходимо указать номер заказа, место, ФИО, сумму возврата.

В «Крылья» может перейти Бейл

Но не Гарет, а голландец Гленн Бейл. Он правый защитник клуба «Эммен», который в новом сезоне будет выступать в Эрстедивизи (второй в системе дивизионов чемпионата Нидерландов).

Издание rtvdrenthe.nl утверждает, что Бейл ведет переговоры с «Крыльями». Защитника не было на предыдущей игре «Эммена», в ближайшее время он может оказаться в Самаре.

Ефремов покинул «Крылья»

Есть и потери. Клуб покинул полузащитник Дмитрий Ефремов. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

Ефремов провел в «Крыльях» всего ничего – он перешел в самарский клуб в начале этого года и отыграл за волжан всего пять матчей.