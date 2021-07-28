Прогноз погоды на август 2021 в Самаре: останемся без солнца?

Осадков в августе может быть больше нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По мере приближения последнего месяца лета метеорологи дают все более точные прогнозы погоды на августа 2021 в Самаре, и вот уже можно делать выводы.

Росгидрометцентр сообщает, что уже к концу этой недели в регион вернется жара. И если последние дни июля будут умеренно жаркими (до 30 градусов днем), то к 3 августа воздух опасно разогреется до 38, при слабом ветре и пониженном атмосферном давлении. По ночам в этот период возможны скудные кратковременные дожди, которые не принесут облегчения.

С этим прогнозом не согласен сервис Gismeteo, который ожидает целую неделю ежедневных гроз в период с 30 июля по 8 августа. По его прогнозу, вначале будет жарко, но к 6-му числу дневная температура опустится до прохладных +20. Далее Gismeteo обещает пасмурный месяц и обещает всего два однозначно солнечных дня. А в последнюю декаду августа и вовсе предсказывает ежедневные дожди и грозы.

Яндекс.Погода, которая на данный момент предоставляет прогноз для большей части августа 2021 в виде усредненных данных за 10 лет, говорит о том, что в целом для последнего месяца лета в Самарской области свойственна не слишком солнечная погода. Вот только гроз обычно бывает гораздо меньше.

Приволжское УГМС также сообщает, что температура воды в Волге по прежнему располагает к пляжному отдыху — к началу августа она все еще держится в районе отметки 22 градуса.

«Комсомолка» обновит этот материал как только местные синоптики предоставят более точный прогноз.

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