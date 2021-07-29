Что изменится в Самаре с 1 августа 2021 года: некоторые пенсии станут больше, а летние кафе - меньше

Некоторые кафе и рестораны могут теперь "не потянуть" летники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, часть изменений, которые вступят в силу в Самаре 1 августа 2021 года, связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

1 августа примет своих первых пациентов новый ковид-госпиталь в Тольятти, построенный на базе медгородка пятой больницы. В здании, полностью отстроенном всего за полгода, разместятся 17 боксов с 70 койками, из которых 20 будут реанимационными. Известно также, что госпиталь будет оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерным томографом. Кстати, на днях новый корпус ковидного госпиталя открылся и в Самаре.

На 1 августа 2021 было запланировано тестовое введение системы паспортов коллективного иммунитета на предприятиях Самары и Самарской области. По замыслу, такие документы будут получать компании, в которых более 60 процентов сотрудников вакцинированы, перенесли коронавирус или имеют противопоказания против вакцинации. Но, судя по отсутствию новостей от городской администрации и правительства области, система пока еще на стадии разработки.

Летним кафе и верандам в Самаре с 1 августа придется платить за расширение за счет установки дополнительных столиков и террас в прилегающих зонах. До подписания документа от 22 июля 2021 года лазейка в законах позволяла рестораторам бесплатно использовать для своих нужд пешеходные зоны. Теперь же многие заведения города могут отказаться от обустройства “летников” как от нерентабельного шага.

Работающим пенсионерам повысят размер пенсионных выплат. Впрочем, возможность роста ограничена тремя пенсионными баллами, а значит максимальная прибавка составит всего 279 руб.

С 1 августа начинают действовать налоговые вычеты за занятия спортом. По итогам года можно будет получить компенсацию по НДФЛ на приобретенные физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе детские спортивные секции. Правда суммарная годовая сумма налоговых вычетов не может превышать 120 тыс. руб.

Для охотников Самарской области также важны будут поправки в федеральные законы “О животном мире” и “Об охоте”. Они устраняют некоторые противоречия и повторы документа, а также конкретизирует порядок установления ограничений охоты.

По всей России 1 августа начнется эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств. Он призван оградить потребителя от контрафактной продукции, доля которой на рынке весьма существенна. При этом в участие производителей, дистрибьюторов и ритейлеров в эксперименте добровольное, а итоги его подведут уже осенью.

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