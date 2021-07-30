"Дочь хочет гордиться папой": что рассказала бывшая жена Алексея Ряскова о его отношениях с убитой Пузиковой

Алексей Рясков и Екатерина Пузикова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этой истории уже три смерти. Ещё несколько недель назад Самара обсуждала убийство вдовы отравленного банкира Екатерины Пузиковой. Ее тело нашел отец в квартире. Накануне в интернете бывший возлюбленный Кати Алексей Рясков опубликовал видео, в котором прямо обвинил родителей и адвокатов женщины а том, что они откупили ее от ответственности за убийство мужа. Вдову обвиняли в отравлении супруга, но оправдали. Рясков намекнул, что это стоило 15 млн.

Понятно, что именно Ряскова обвинили в убийстве. Он этого не отрицал, но говорил, что защищался. А потом умер сам - в больнице УФСИН.

Официальная версия - самоубийство. Но в это поверили не все. Бывшая жена Алексея Ряскова до этого не появлялась на сцене событий. Но теперь не выдержала и решила рассказать правду про экс-супруга, которого выставили настоящим злодеем. Публикуем ее рассказ полностью.

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Бывшая жена Алексея Ряскова Ольга Рудковская. Фото: Личный архив

Я много лет хранила молчание. Это была обычная грязная семейная история. Не хотела, чтобы мое имя в этом мелькало. История про развод, про неверность, про недостойное поведение.

Мы с Алексеем развелись в 2018 году, а расстались в конце 2017-го. Около полугода он был и с ней, и со мной. Сейчас многие говорят, что я просто обиженная жена. Обиженная жена не будет защищать бывшего мужа. Я защищаю его доброе имя.

Для меня и моей дочери важно, чтобы люди знали правду. Дочь мне сказала: «Мам, все, что пишут в новостях - это ужасно. Я хочу чтобы все знали, каким был мой папа на самом деле. Хочу им гордиться».

О том, что Леша мне изменяет. я узнала случайно, еще в июле 2017-го - за день до того, как Пузиковой добавили срок. Леша выходил из дома, забыл телефон. Я схватила его и побежала, чтобы отдать, а лифт ушел. Смотрю, а там сообщение от какой-то Кати. Он возвращается, я спросила.

- Что это за Катя?

- Не обращай внимания, это администратор в новом клубе. Хочешь, поехали посмотрим, что там за Катя.

Екатерина Пузикова познакомилась с Рясковым в спортивном клубе, куда водила своего сына. Фото: СОЦСЕТИ

Я естественно никуда не поехала. Он знал, что я так отреагирую и не буду унижаться до проверок. Потом все всплыло и начался скандал. Он потом не раз повторял: «Я бы никогда не ушёл из семьи, если бы ты тогда не узнала случайно о ней»

В сентябре 2017-го вышла программа “Прямой эфир” с Андреем Малаховым. Леша там защищал Пузикову. После этого он приехал в нашу квартиру и так и сказал: “Я был на съемках”. Мы тогда вместе жили - я его выгнала, мы подали на развод. Он потом понял, что сделал, и умолял вернуться, приходил с огромными букетами.За сутки до финального заседания суда, где нас должны были развести, он приехал ко мне на работу. Падал мне в ноги, предлагал венчаться. Потом устроил гонки на машине за мной по городу, преследовал буквально. Я припарковалась около дома, он схватил меня на руки, понес в квартиру к родителям. Мы забрали заявление, пытались заново построить отношения, но не клеилось. В конце октября мы окончательно решили разводиться. Тогда же Пузикова вышла из СИЗО.

Алексея Рясков владел спортивным клубами в Самаре Фото: СОЦСЕТИ

Я с Пузиковой разговаривала по телефону - позвонила ей сама. Тогда мне показалось, что это нужно. Она, конечно, была не рада тому, что я позвонила. Не каждый готов держать ответ за свой поступок:

— Ты же знала, что он женат...

— Мне наплевать, я готова идти до конца по головам.

Тогда стало понятно, что с этим человеком не о чем разговаривать.

Когда началась история с Пузиковой, Лешу никто не поддержал: ни родственники, ни друзья. Все убеждали его, что Катя - не тот вариант, который ему нужен. Но он никого не слушал, со всеми поссорился.

Все пытаются показать, как он любил Катю. Но в ноябре 2017 на открытии его клуба «Александр Невский» была я и вся моя семья. Ее там не было. Почему, раз так любил? Леша все время метался. Его бросало из стороны в сторону: он то яростно ее защищал, то приходил домой и говорил, что просто пожалел Пузикову и она ему не нужна.

После развода мы с Алексеем часто проводили время вместе. Он рассказывал, что, когда Катя вышла, у ее отца уже не было денег. А она привыкла к определённому достатку. Тогда Пузикова стала адвокатом и пыталась заработать себе репутацию решалы.

Екатерина Пузикова пыталась зарабатывать адвокатской практикой, но неуспешно. Фото: СОЦСЕТИ

Она брала деньги у клиентов для решения вопросов, но ничего не решалось. Тогда люди шли к Алексею как к гаранту ее добропорядочности. Естественно, он возвращал долги за неё. А полученные деньги Катя тратила деньги на себя. В итоге она погрязла в долгах и не хотела их возвращать. Все долги были на Алексее. Он продал машину, квартиру — все потратил на неё. Сколько — никто не знает точно.

Алексей зарабатывал на спортивных клубах. Возможно, он не все рассказывал о доходах, но думаю, у него могли быть разные варианты получения денег.

Когда здесь возможности зарабатывать у Пузиковой не остались, они вместе поехали в Краснодар и открыли совместный бизнес - риелторское агентство. Все деньги проходили по ее счетам, у Леши не было ИП. Она так же брала за сделки деньги и не отдавала. Леша с посредниками рассчитывался сам. В один момент он прекратил свою деятельность. Мы пытались узнать об этом в Краснодаре, но там ничего не рассказывают: «Вы сами понимаете: нам в этом городе ещё жить».

Он как-то в Самару приехал со шрамом на руке - объяснил, что ножом порезали. Но кто и что - не знаю. Леша никогда не посвящал меня в подробности, оберегал.

Сейчас появилась информация, что у Леши была в Краснодаре квартира за 15 млн рублей. Но это была не его квартира, она не имеет к нему отношения. Он вообще жил на съемной.

В сентябре 2020 года Алексей с Катей начали разводиться. В сентябре он прислал фото заявления о разводе, повторял, как счастлив. Он говорил, что сожалел о том, что связался с ней, о потерянном времени: «Ты не знаешь, в каком ужасе я живу последние месяцы. Я начал общаться с молодой девушкой, но Катя про неё узнала и что-то наговорила, теперь от меня шарахаются. Это страшные люди”

Екатерина Пузикова и Алексея Рясков в компании друзей Фото: СОЦСЕТИ

Тогда же он рассказал, что у Кати появился новый ухажер - якобы кто-то из силовых структур. Леша жаловался, что они вымогают деньги.

Последний раз Леша звонил мне из больницы, за несколько дней до смерти. Говорил, что любит нас, просил передать эти слова своей маме, что пришёл в себя после капельниц, что голова была как в тумане после таблеток, которые ему дала Пузикова. Со мной разговаривал нормальный, здоровый адекватный человек, которого я всегда знала.

Алексей сказал, что на встрече с Екатериной он показал ей записанное видео, где говорит об откупе от суда. Поставил условие: либо она возвращает ему деньги, либо он выкладывает видео. Катя на него кинулась с ножом, Алексей стал защищаться. У Алексея были порезы на руке и груди. Что было дальше в том видео, мы уже не узнаем. Когда Лешу задержали, телефона при нем не было.

В день смерти Леши к нему приходила мама - приносила передачку. У нее тогда из обуви вытащили даже шнурки. Если все так строго, откуда мог быть пояс от халата? Тело Леши нашли на улице. Почему во время прогулки он остался один? Остается только предполагать.

Алексей не тот человек, который мог бы совершить суицид. Он обсуждал с адвокатом линию защиты, строил планы, в больнице даже начал тренироваться. Никакого смертельного заболевания, о котором Леша говорил в суде, не было. Сейчас мы ждем результата экспертиз, чтобы понять, в каком состоянии был Алексей, признают ли его вменяемым на момент избрания меры пресечения и найдут ли у него в организме какие-либо вещества.