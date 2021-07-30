Автопробег и мирные прогулки: как пройдет День ВДВ 2021 в Самаре

День ВДВ в Самаре не обходится без возложения цветов в память об участниках локальных войн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда 2 августа в Самаре отмечают День Воздушно-десантных войск, это сложно не заметить. Даже если вы не окажетесь в районе набережной или в парках, где в эту дату особенно много тельняшек и голубых беретов, на дорогах о празднике обязательно напомнят многочисленные машины с флагами. Опыт 2020 года показал, что связанные с коронавирусом ограничения вносят мало коррективов в традиции отмечания Дня ВДВ в Самаре в 2021 году.

Как и в прошлом году, 2 августа 2021 состоится автопробег. Сбор его участников запланирован на 8:00 на пересечении ул. Авроры и Партизанской. Затем в программе — официальное построение у Памятника воинам-интернационалистам (или, как говорят десантники, на Черном тюльпане). Там прозвучат торжественные речи, поздравления от представителей власти, подходящие поводу песни, а также пройдет возложение цветов в память о павших воинах. Памятник жертвам локальных войн - традиционное место встречи “крылатой пехоты” в День ВДВ, только в 2019-и из-за ремонта монумента праздничные церемонии переносили на площадь Славы. После официальной части автопробег отправится по намеченному маршруту, а остальные десантники переместятся ближе к набережной.

Бывали годы, когда в Самаре в праздник Воздушно-десантных войск проходили зрелищные массовые мероприятия. Но на сей раз 2 августа приходится на понедельник, да еще дата не круглая (ВДВ отметит 91-ю годовщину) и коронавирус бушует, поэтому на большой размах рассчитывать не приходится.

Вопреки стереотипам, в последние несколько лет День ВДВ в Самаре проходит спокойно, без нарушений общественного порядка.

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