Акрон – Балтика 31 июля 2021: прогноз на матч 4 тура ФНЛ

Команды сыграют в Самаре. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Прогноз на матч 4 тура ФНЛ Акрон – Балтика 31 июля 2021 – 1:1.

Четвертый тур Футбольной национальной лиги сведет тольяттинский «Акрон» и калининградскую «Балтику». Встреча пройдет в субботу, 31 июля, в Самаре на стадионе «Металлург». Все из-за того, что на «Кристалле» в Жигулевске, где проводит домашние матчи «Акрон», перестилают газон. Временно тольяттинская команда перебралась в соседнюю Самару, где сыграла уже два матча в этом сезоне ФНЛ.

В прошлом сезоне команды решали противоположные задачи (тольяттинцы боролись за выживание, калининградцы бились за стыковые матчи). Сейчас же турнирная таблица раскидала их по разные стороны – «Акрон» после трех туров идет на седьмом месте с четырьмя очками, а «Балтика» с двумя очками оказалась на 17-ой строчке.

В этих трех матчах тольяттинская команда проиграла хабаровскому СКА 1:2, обыграла дома «Волгарь» 1:0 и вырвала ничью у новичка ФНЛ липецкого «Металлурга» 2:2.

У «Балтики» дела обстоят так себе. Сначала ничья 3:3 с «Факелом», потом поражение от «Томи» 0:1 и наконец снова ничья дома в матче с «Оренбургом» 1:1. Для команды, которая ставит задачу попасть в РПЛ, это однозначно провальный старт.

Эксперты и букмекеры не могут определиться с фаворитом в этой встрече. И не удивительно – начало сезона, обе команды пока раскачиваются и только набирают ход. Небольшое предпочтение букмекеры все же отдают «Балтике». Коэффициент на победу гостей около 2.5 – 2.6. Все из-за того, что «Балтика» по умолчанию фаворит встречи.

Коэффициент на победу «Акрона» - около 2.9, на ничью дают 3.1 – 3.2.

На мой взгляд, будет результативная ничья. «Балтика» все еще не в лучшей форме, а тольяттинцы постепенно набирают обороты. Тем более «Акрон» хорошо усилился в межсезонье, это уже не та команда, которая боролась за выживание. Ждем хороший бой, но победителя в нем не будет.