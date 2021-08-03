Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев нашёл решение проблемы городского транспорта в Самаре

Алексей Нечаев на встрече с активом партии

Жители Самары обратились в местное отделение партии с проблемой: городской транспорт совершенно не справляется со своей ролью. Новые люди уже собрали четыре тысячи подписей в поддержку петиции «За качественный безопасный транспорт». Чтобы разобраться в ситуации, во время визита в Самару Алексей Нечаев сам проехал на трамвае. И убедился: прокатиться по городу «с ветерком» не получится.

2 августа лидер «Новых людей» приехал в Самару, чтобы вместе с кандидатами в Губернскую Думу отвезти в областной избирком 13 тыс. подписей избирателей. В сентябрьских выборах от партии примут участие пять одномандатников и 28 кандидатов по спискам.

Поездка на трамвае в Областную Избирательную комиссию

«Сегодня мы отвезли подписи в избирком на трамвае.Трамваи в городе старые. Но это одна проблема. Вторая состоит в том, что даже эти старые трамваи не идут в новые районы, и есть большие проблемы с их транспортной доступностью, отметил Нечаев. — Я много езжу по стране и вижу, что почти для всех регионов эта проблема актуальна. Не потому, что там не понимают, что транспорт – это лицо города, и он должен быть удобным. Просто там нет денег. Федеральный бюджет забирает в Москву большую часть налогов, которые собирают на местах».

Интервью Нечаева областным СМИ

Складывается парадоксальная ситуация: местные власти должны ехать в столицу и буквально выпрашивать средства на закупку новых автобусов и трамваев.

«Нужно оставлять больше денег в регионах, потому что там знают, как ими распорядиться, считает Алексей Нечаев. — Если будут деньги, региональные власти проложат новые маршруты и закупят транспорт».

Хотя пока у жителей складывается впечатление, что у власти нет четкого понимания, как развивать систему, сделать ее удобной. И без того скромный бюджет, заложенный на работу общественного транспорта, тратят на поддержку устаревшей инфраструктуры. Например, самарский метрополитен строили в прошлом веке для нужд рабочих, связывая спальные районы с крупными предприятиями. Сегодня он перевозит в основном воздух,а средств на его обслуживание уходит много. При этом в департаменте транспорта то и дело появляются проекты новых станций, а то и целых веток метро. И люди никак не могут повлиять на этот процесс.

Подача подписей в Областную Избирательную комиссию

Потому нужно дать жителям больше возможностей реального самоуправления. «Пора вернуть прямые выборы мэров городов, уверен Нечаев.— Кто берет человека на работу, тот им и командует. Ели берет народ, то народ работодатель. Если ставит начальство, то начальству он и отчитывается».

Предложения по справедливому распределению финансов в регионах и развитию местного самоуправления легли в основу партийной программы «Новых людей», которую обнародуют 22 августа на съезде партии в Москве.