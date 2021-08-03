Где в Самаре купить вяленую рыбу, сколько она стоит и как ее выбирать

Важно помнить, что неправильно приготовленная или несвежая вяленая рыба опасна. Источник фото: pxfuel.com

Где купить. В наши дни практически в любом российском городе можно наведаться в магазин пенистых напитков и разжиться рыбными снеками или даже рыбой целиком. Но в Самаре с ее волжским ассортиментом и традициями все обстоит чуточку интересней. Здесь много любителей вяленой и сушеной рыбы, которые несмотря на возможный риск для здоровья принципиально имеют дело только с местным продуктом. А торговцы такой рыбой зачастую не могут пойти в «серьезные» магазины, поскольку для их товара существует ГОСТ 1551-93, ему сложно обеспечить надлежащие условия хранения. Да еще и у торговых точек могут быть требования к поставщикам, вступающие в конфликт с нормами вылова на территории Самарской области. Так что самые перспективные места, где «рыбов продоют» и вообще «красивое» — на рынках. Например, на ул. XXII Партсъезда/Гагарина, у м. Гагаринская, на Аминева/Ново-Садовой, на Поляне, на рынке 15-го микрорайона и еще многих торговых рядах подобного типа. Продавцы часто работают по свободному графику, однако летом без рыбы в Самаре остаться сложно. А вот туристам поймать аутентичную вяленую закуску тяжелее, потому что в историческом центре рынков почти нет. Хороший шанс выловить рыбку представится разве что в торговых рядах Троицкого комплекса. В то же время на легендарном «Дне» лучше расспрашивать продавцов самым тщательным образом и при этом быть в курсе местной речной фауны, ведь привозного товара там предостаточно.

Что продают. В Самаре слово «вобла» мало кто использует в качестве нарицательного для обозначения всей вяленой рыбы. И не потому что это так же странно, как называть всех птиц утками. Просто ее здесь не водится — выше Волгограда по течению Волги эта рыба не заплывает. Воблу вам, конечно, продадут, но втридорога. Причем буквально: не самый внушительный экземпляр может обойтись в 200 руб., а сорожка такого же размера - в 60-70. Зато отхватить леща — это запросто. Полуметровый великан с икрой может стоить и 500 руб., но такого хватит на целую компанию. Часто встречается на прилавках окунь и чехонь (до 150 руб.), щука и судак (от 150 руб.). Если повезет, попадется местный сазан. На любителя — маленькие чебаки, которых можно есть целиком, кроме головы. Связка таких стоит в районе 100 руб. Торговаться на самарских рынках по поводу вяленой рыбы можно. Но скидку скорее всего дадут только за масштабную покупку.

Как выбирать. Секрет выбора вяленой рыбы передается волжанами из уст в уста поколениями, но непосвященным в эту тайну пригодится все тот же ГОСТ 1551-93. По нему рыба первого сорта может быть покрыта соляным налетом, но незначительным. Явный, который также называют рапой, относится к недопустимым дефектам. Также рыба должна иметь не более трех наружных повреждений и незначительные (менее 1 кв. см.) срывы кожи. Волжские виды не названы в ГОСТе среди тех, для которых допустимо явное пожелтение брюшка (не путать с естественным оттенком, который возникает в процессе сушки). В Самаре оно — признак непригодности, свидетельство окисления жира. Но самое главное, что вяленая рыба может храниться не более двух месяцев с даты изготовления. И это при температуре не выше 20 °С в чистых, защищенных от солнца и хорошо проветриваемых помещениях. На рынках зачастую и того нет. А поскольку продавцам в этом вопросе не всегда можно верить, придется полагаться на собственный нос. Любой намек на кислый, затхлый, тухлый запах — это повод отказаться от покупки.

Важно помнить, что некачественная вяленая рыбы смертельно опасна, поскольку она может быть источником ботулизма. И всем, кто предпочител бы максимально исключить риск, можно рекомендовать не гнаться за аутентикой, а предпочесть вяленую рыбу из сетевых магазинов.

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