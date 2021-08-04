И личные машины будут не нужны

Электрический транспорт - будущее Самары. Фото: КбшЖД

Современные города растут не только ввысь, но и вширь. Теперь не обязательно жить в областном центре, чтобы найти хорошую работу, бывать на концертах и в театрах. Чтобы жизнь в больших городах и целых агломерациях была комфортной, необходима качественная система общественного транспорта, которая будет работать как часы. Отладить эти механизмы в регионе призвана транспортная схема Самарско-Тольяттинской агломерации, разработка которой сейчас на финишном этапе.

- Это три основных документа - план комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года, а также комплексная схема организации транспортного обслуживания населения и проект интеллектуальных транспортных систем Самары и Тольятти. Уже в этом году мы приступим к реализации проекта интеллектуальных транспортных систем, финансирование получено, - заверил заместитель министра - руководитель департамента автомобильных дорог Минтранса Самарской области Андрей Спиридонов.

Задача этих документов сделать транспортную систему региона единой и максимально удобной для жителей. Работа в этом направлении уже ведется, в том числе и в Самаре - сердце агломерации.

- Мы работаем над формированием транспортно-пересадочных узлов - рядом со стадионом «Самара Арена» и станцией «Пятилетка», обновлением подвижного состава, активно выступаем за внедрение пересадочного билета, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Одно из главных направлений развития системы общественного транспорта - объединение всех составляющих и удобная маршрутизация для пассажира. Для этого нужны транспортные хабы. Они позволят ввести в структуру городского транспорта электрички. Это уже оценили тысячи жителей, которые приезжают на станцию «Пятилетка» и пересаживаются на метро.

- Наша задача обеспечить шаговую доступность от пригородного до общественного транспорта, - подчеркнул заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам АО «Самарская пригородная пассажирская компания» Дмитрий Далецкий.

Следят за ситуацией и общественники, Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, рассказал об успешном взаимодействии общественников и Минтранса. В результате получаются качественные проекты. Например, таким должно стать общественное пространство около Третьяковки, где будут соединены трамваи, троллейбусы и метро.

Участники круглого стола обсудили, какой общественный транспорт лучше​

Связи между Самарой и Тольятти все плотнее, поэтому так важно выстроить между ними транспортную сеть, позволяющую собрать пассажиров и с промежуточных пунктов. Уже в этом году в тестовом режиме запущен скоростной поезд «Ласточка», который взял на себя эти функции. С 11 июня по 28 июля «Ласточка» перевезла аж 105 тысяч пассажиров, причем, по данным аналитиков, 80% из них пересели в уютные вагоны с других видов транспорта.

- С 2020 года Куйбышевская железная дорога готовила инфраструктуру для курсирования данного подвижного состава. Были выполнены работы по повышению скорости движения более чем на 40 км дороги. Благодаря этому «Ласточка» может довезти пассажиров из Самары до станции «Жигулевское море» за час 25 минут, - отметил Дмитрий Кулажников, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению.

- До 1 сентября «Ласточка» ходит в тестовом режиме. Отмечу, что с регионом у нас налажено тесное сотрудничество и в дальнейшем реализация пассажирской линии «Ласточки» рассматривается совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Кулажников.

Руководитель туристической компании «Профцентр» Елена Мартыненко добавила, что железнодорожный транспорт открывает и новые туристические возможности. Совместно с КбшЖД уже были разработан ряд туристических маршрутов.

Общественник Андрей Сазонов отметил, что Самаре очень повезло с электрическим транспортом, однако надо обновлять и автобусы, а городской электротранспорт продлевать до отдаленных районов города.

Еще одним важным направлением развития горского транспорта станут выделенные полосы, это отметил заместитель генерального директора Российского автотранспортного союза «Волгаавтотранс» Петр Барсуков, а Борис Ардалин, эксперт Общественной палаты Самарской области, заявил, что для развития города крайне важна магистраль «Центральная».

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