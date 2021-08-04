«Называла себя женщиной-кошкой»: какой была школьница, убитая в поселке под Самарой

В поселке Петра Дубрава жестоко убили школьницу. Фото - соцсети

В поселке Петра Дубрава попрощались с убитой 15-летней школьницей, тело которой обнаружили 29 июля поздним вечером. На теле девушки нашли не менее пяти ножевых ранений, в убийстве подозревают 42-летнего бывшего полицейского Антона Безчетвертева. Сейчас он арестован.

Попрощаться с девочкой пришли несколько сотен человек

Обсуждаются несколько версий убийства. По одной из них, мужчина случайно сбил девушку на машине, возвращаясь с рыбалки. После этого она начала кричать, и полицейский решил ее убить, чтобы замести следы произошедшего.

Также звучит версия, что у мужчины с девочкой могли были отношения, а убил он ее, испугавшись, что она все расскажет.

Близкие друзья семьи не верят, что девочка могли иметь какие-то отношения со взрослыми мужчинами. Один из друзей семьи рассказал, что знал девочку с самых малых лет. Он рассказал, что она была веселой, любила подурачиться, часто прибегала к нему и называла себя женщиной-кошкой, жестом изображая, как будто царапается.

Некоторое время она встречалась с молодым человеком, с которым рассталась примерно полгода назад. Никто не верит, что при этом она могла иметь какие-то отношения со взрослым мужчиной. Тем более, что ранее он жил в том же подъезде вместе со своей семьей. Никто не замечал, чтобы они когда-либо общались, максимум могли познакомиться как соседи.

Мужчина признается в убийстве, но о причинах говорить отказывается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей поселка возмущает, что убийство совершил сотрудник полиции. «Он должен был защищать людей, а вместо этого он убил ребенка», - говорят в поселке.

Ранее высказывалось предположение, что семья обвиняемого якобы предлагала деньги родственникам убитой девочки, однако, близкие знакомые семьи школьницы эти данные опровергли – денег не предлагали. Семья полицейского с прессой общаться отказывается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчина, обвиняемый в убийстве, уволен со службы и арестован. Факт убийства он подтверждает, однако, о причинах произошедшего говорить отказывается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она в белом платье, отец рыдает навзрыд»: как прощались со школьницей, убитой под Самарой

В убийстве 15-летней девочки подозревают подполковника полиции Антона Безчетвертева (подробности)

Слезы и отчаяние: как проходил арест полицейского из Самары, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Подполковник Антон Безчетвертев частично признал свою вину, но отказался рассказывать о преступлении (подробности)

Обезумел после ДТП или соврал про отношения: почему полицейский из Самары убил 15-летнюю школьницу

Следователи разбираются в обстоятельствах убийства ребенка и отрабатывают несколько версий расправы, которую учинил подполковник полиции (подробности)