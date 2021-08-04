Свежие новости о «Крыльях Советов» на 4 августа 2021: возврат билетов и заявка Глушенкова

На матчи «Крыльев» с «Ахматом» и «Спартаком» попали далеко не все болельщики, теперь билеты нужно возвращать. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» после двух поражений в Премьер-лиге готовятся к третьему туру, в рамках которого встретятся в Туле с местным «Арсеналом». Почти все футболисты самарцев в строю, команда готовится к матчу. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 4 августа 2021.

Билеты на «Спартак» можно только сдать

Две первые игры в РПЛ «Крылья» проиграли – «Ахмату» 1:2 и «Спартаку» 0:1. Но запомнились поединки не только этим, а, например, еще и тем, что туда толком не пустили болельщиков. Всего на игре разрешили присутствовать 500 людям, это вместе с участниками матча. При этом билеты успели купить несколько тысяч человек.

- Билеты, купленные на матч с «Ахматом», будут действительны на игру с «Сочи». Те, кто не сможет попасть на матч с «Сочи», имеет возможность получить возврат средств за билеты, подав заявление (с указанием данных о покупателе и билете: номер заказа, место, ФИО, сумму возврата) в точках продаж, где был куплен билет (при себе необходимо иметь паспорт) или на электронную почту: tickets@ks-samara.com (если вы купили билеты онлайн), - утончили в «Крыльях».

А вот пройти на игру с «Сочи» по билету на «КС» - «Спартак» не получится. Такие билеты можно только сдать. Тут схема такая же, как с билетами на игру с «Ахматом».

Три футболиста пока не в строю

Тем временем «Крылья» готовятся к «Арсеналу». Поединок с туляками пройдет в эту субботу, 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по самарскому времени.

Пока под вопросом участие в матче Дениса Якубы. Ему предстоит пройти дополнительное обследование из-за травмы, которую он получил в игре со «Спартаком». Также неизвестно, восстановится ли к встрече Дмитрий Прищепа. Он пока тренируется по индивидуальной программе.

С некоторыми ограничениями тренируется и Дмитрий Кабутов.

Глушенков сможет помочь «Крыльям»

«КС» внесли в заявку нападающего Максима Глушенкова. Он пропускал два матча РПЛ из-за дисквалификации, поэтому не сыграл с «Ахматом» и «Спартаком» (а также из-за договора аренды с красно-белыми, которым Глушенков принадлежит).

В третьем же туре Премьер-лиги против «Арсенала» форвард сможет выйти на поле.

За «Крылья» в этом сезоне Максим Глушенков будет выступать под 15 номером.

Пиняев выбрал «Крылья», чтобы играть

Еще об одном новичке «Крыльев» - Сергее Пиняеве. В матче со «Спартаком» он дебютировал в РПЛ, а после дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, в том числе, о том, почему выбрал именно самарскую команду для продолжения карьеры.

- Сначала хотелось бы поиграть в клубе РПЛ, где у меня будет возможность получать игровую практику. Думаю, все понимают, что в 16 лет, после одного сезона в ФНЛ я не способен решать задачи уровня Лиги чемпионов. Мне нужно набираться опыта, - сказал Пиняев.

Также 16-летний футболист рассказал об атмосфере в самарском клубе:

- Как только приехал на сборы, сразу понял, что меня рады видеть. Особенно приятно отношение со стороны Сергея Александровича Корниленко. «Крылья» — один из самых доброжелательных коллективов, в которых я находился, здесь чувствуется семейная обстановка. С Сергеем Александровичем в основном общались по поводу адаптации в команде, он интересовался, как я себя чувствую, а про футбол разговор у нас практически не заходил.