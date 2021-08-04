"Сэкономленные деньги отправим на развитие": чем заводу "Энерготехмаш" помогло улучшение производительности труда

На предприятии планируют увеличить выработку на 60,7%, сократить НЗП на 50% и уменьшить брак на 50%.

На предприятии "Энерготехмаш" подвели итоги реализации нацпроекта "Производительность труда". Здесь на одном из участков производства внедрили "бережливые" технологии: позитивный эффект уже заметен. Оптимизировать работу предприятию помогали тренеры-эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Пилотным проектом стала оптимизация процессов производства по выпуску алюминиевых профилей на прессе 1100 т.с. Уже на первом этапе команда специалистов предприятия прошла обучение и проанализировала весь производственный процесс. Одной из проблем было долгое ожидание крана - для ее решения был сделан перевод на управление с дистанции мостовых кранов. В результате увеличилась выработка на 0,28 тонн на человека в месяц, снизилось ВПП на 720 мин., сократилось НЗП на 2,5 тонны.

В результате работы РЦК региональным предприятиям удалось в среднем сократить время протекания процесса на 51% и на 48% уменьшить неиспользуемые запасы.

На следующем шаге обнаружили еще одну проблему: излишние перемещения по цеху. Для устранения проблемы разработали технологическую карту логистического потока. Это тоже привело к позитивным изменениям. В результате экономический эффект от реализации проекта составил 44 036 373, 88 рублей.

- Мы уже достигли уменьшения затрат на 60 процентов. Для нас это дополнительное окно в плане развития экспорта. Средства, которые мы получим за счет экономии, мы направим на развитие предприятия, на улучшение труда сотрудников, на реконструкцию мощностей оборудования, площадей, - рассказал директор завода Алексей Иванов.

Участникам проекта предоставляются стимулирующие меры государственной поддержки.

В целом по Самарской области сегодня уже выполнено 12 из 14 целевых показателей нацпроекта. Фактическими участниками программы стали уже 110 предприятий при плане в 97. Сейчас задача Регионального центра компетенций - создать поток-образец, который представляет результат оптимизации процессов. Сейчас создан 41 такой поток, а до конца года планируют завершить проекты на 46 предприятиях.

В результате работы РЦК региональным предприятиям удалось в среднем сократить время протекания процесса на 51% и на 48% уменьшить неиспользуемые запасы.

ВАЖНО

Участникам проекта предоставляются стимулирующие меры государственной поддержки. Это льготный займ из Фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до 5 лет и льготное финансирование из ГФРП СО. На региональном уровне для предприятий-участников проекта была введена дополнительная мера поддержки: инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.