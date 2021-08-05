Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 16:01

Один из лучших машинистов компрессорных установок Роснефти работает на СНПЗ

Евгений Аргеткин стал бронзовым призером финала XVI конкурса «Лучший по профессии»
Анна ФЕДОРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Евгению Аргеткину покорилась третья ступень профессионального пьедестала почета. Фото: АО «СНПЗ».

Евгению Аргеткину покорилась третья ступень профессионального пьедестала почета. Фото: АО «СНПЗ».

Семерка профессионалов

Для компании, желающей развиваться, крайне важен не только профессиональный уровень всего коллектива, но и стремление каждого работника повышать свое мастерство. Это стремление говорит об ответственном отношении сотрудника к общему результату и обеспечивает стабильный рост производственных показателей. Неудивительно, что конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» НК «Роснефть» является традиционным и популярным. С каждым годом число участников растет, ведь профессионалам своего дела конкурс открывает карьерные перспективы, а предприятиям дает возможность распространения передового опыта работы, повышение культуры производства и ответственности за безаварийность.В этом году в финале конкурса, который прошел на производственных площадках Компании в Уфе, приняли участие более 600 работников из свыше 100 Обществ НК «Роснефть». Выступила в столице Башкирии и солидная делегация профессионалов Сызранского НПЗ. В финал смотра-конкурса вышли семеро заводчан, представивших предприятие в номинациях «Лучший оператор технологической установки», «Лучший оператор товарный», «Лучший машинист компрессорной установки», «Лучший машинист технологических насосов», «Лучший слесарь по ремонту технологических установок», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования».Окончательные итоги соревнования нефтепереработчиков будут подведены чуть позже, но уже сейчас можно сказать, что все представители Сызранского НПЗ выступили достойно.

«Бронза» - первый шаг к «золоту»

Почетное третье место в номинации «Машинист компрессорных установок», конкурируя в мастерстве с 16 коллегами, занял сотрудник Сызранского НПЗ Евгений Аргеткин. Парень пришел на завод по стопам родителей в 2012 году, сразу после окончания Губернского колледжа. Позже заочно получил профильное высшее образование.

- Я не сомневался в выборе профессии: нефтеперерабатывающая отрасль имеет сразу два преимущества - стабильность и возможность развиваться, - признался Евгений. – Стал участвовать в конкурсе профмастерства с первых лет работы, еще будучи оператором технологической установки. Опыта и знаний не хватало, призовых мест не занимал, но продолжал изучать «предмет» - что-то искал в интернете, по каким-то вопросам консультировался со старшими товарищами – начальниками установки и цеха, заместителем главного механика.

Сегодня машинист компрессорных установок трудится на установке риформинга Л-35/6, продолжая совершенствовать мастерство: в заводском этапе конкурса Евгений по этой специальности участвовал пять раз, трижды выходил в финал. «Бронза», которую заводчанин привез домой в этом году, далась нелегко: практический этап соревнования - подготовку и пуск поршневого компрессора- машинисты проходят на оборудовании, отличном от сызранского. В работе с такими агрегатами, привычными для его соперников, Евгений мог потренироваться только во время участия в предыдущих финалах. Но сумел войти в тройку лучших, и останавливаться на достигнутом не собирается.

- Такие конкурсы позволяют не только «прокачать» свои навыки, но и заслужить уважение руководства, авторитет среди коллег, - улыбается Евгений Аргеткин. – Немного отдохну и начну готовиться к следующему соревнованию, в котором постараюсь победить!

КАРТИНА ДНЯ