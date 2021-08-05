Один из лучших машинистов компрессорных установок Роснефти работает на СНПЗ

Евгению Аргеткину покорилась третья ступень профессионального пьедестала почета. Фото: АО «СНПЗ».

Семерка профессионалов

Для компании, желающей развиваться, крайне важен не только профессиональный уровень всего коллектива, но и стремление каждого работника повышать свое мастерство. Это стремление говорит об ответственном отношении сотрудника к общему результату и обеспечивает стабильный рост производственных показателей. Неудивительно, что конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» НК «Роснефть» является традиционным и популярным. С каждым годом число участников растет, ведь профессионалам своего дела конкурс открывает карьерные перспективы, а предприятиям дает возможность распространения передового опыта работы, повышение культуры производства и ответственности за безаварийность.В этом году в финале конкурса, который прошел на производственных площадках Компании в Уфе, приняли участие более 600 работников из свыше 100 Обществ НК «Роснефть». Выступила в столице Башкирии и солидная делегация профессионалов Сызранского НПЗ. В финал смотра-конкурса вышли семеро заводчан, представивших предприятие в номинациях «Лучший оператор технологической установки», «Лучший оператор товарный», «Лучший машинист компрессорной установки», «Лучший машинист технологических насосов», «Лучший слесарь по ремонту технологических установок», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования».Окончательные итоги соревнования нефтепереработчиков будут подведены чуть позже, но уже сейчас можно сказать, что все представители Сызранского НПЗ выступили достойно.

«Бронза» - первый шаг к «золоту»

Почетное третье место в номинации «Машинист компрессорных установок», конкурируя в мастерстве с 16 коллегами, занял сотрудник Сызранского НПЗ Евгений Аргеткин. Парень пришел на завод по стопам родителей в 2012 году, сразу после окончания Губернского колледжа. Позже заочно получил профильное высшее образование.

- Я не сомневался в выборе профессии: нефтеперерабатывающая отрасль имеет сразу два преимущества - стабильность и возможность развиваться, - признался Евгений. – Стал участвовать в конкурсе профмастерства с первых лет работы, еще будучи оператором технологической установки. Опыта и знаний не хватало, призовых мест не занимал, но продолжал изучать «предмет» - что-то искал в интернете, по каким-то вопросам консультировался со старшими товарищами – начальниками установки и цеха, заместителем главного механика.

Сегодня машинист компрессорных установок трудится на установке риформинга Л-35/6, продолжая совершенствовать мастерство: в заводском этапе конкурса Евгений по этой специальности участвовал пять раз, трижды выходил в финал. «Бронза», которую заводчанин привез домой в этом году, далась нелегко: практический этап соревнования - подготовку и пуск поршневого компрессора- машинисты проходят на оборудовании, отличном от сызранского. В работе с такими агрегатами, привычными для его соперников, Евгений мог потренироваться только во время участия в предыдущих финалах. Но сумел войти в тройку лучших, и останавливаться на достигнутом не собирается.

- Такие конкурсы позволяют не только «прокачать» свои навыки, но и заслужить уважение руководства, авторитет среди коллег, - улыбается Евгений Аргеткин. – Немного отдохну и начну готовиться к следующему соревнованию, в котором постараюсь победить!